Paolla Oliveira diz se surpreender com fama da personagem Vivi Guedes

A personagem Vivi Guedes, que faz sucesso na novela "A Dona do Pedaço" (Globo), é uma das maiores na trajetória da atriz Paolla Oliveira, 37. E o papel tem tomado outras dimensões. Além de repercutir na TV, ela também pode ser vista em plataformas como a internet e até em comerciais.

Toda essa abrangência tem surpreendido Paolla que mal poderia imaginar o tamanho que a personagem ganharia. "Tem sido uma descoberta. Fiquei surpresa com o público jovem. A sinergia entre a TV e a internet tem feito uma transformação. As pessoas das redes sociais, os mais jovens estão indo ver a Vivi Guedes na TV e isso me surpreendeu", diz a atriz.

De fato, a personagem ganhou o carinho dos fãs em todos os lugares. Tanto que, agora, não é mais com Paolla que as pessoas pedem para tirar foto. "Na internet as pessoas sabem separar, mas na vida real a Vivi está ganhando de mim", diverte-se.

Na internet, a conta de Instagram Estilo Vivi Guedes foi criada para interagir com o público e já conta com quase 1,5 milhões de seguidores. A conta é gerida por uma equipe, que em força-tarefa decide quais fotos publicar, os momentos certos para fazer isso e como mexer com os fãs.

"Eu também não imaginava que [o Instagram] teria essa repercussão. Sempre penso muito em trabalho e no que posso fazer melhor. E então vão acontecendo essas coisas maravilhosas", diz.

"Acompanho os comentários, teve um que postou esses dias que a Vivi tinha que sair com as amigas e arrumar um outro namorado, largar o Chiclete [Sergio Guizé]. Me divirto. As pessoas estarem apaixonadas por um fake é maravilhoso. Se depender da gente o fake será cada vez mais real", avalia a atriz. Ela revela que também curte os comentários da própria personagem na rede social.

Paolla Oliveira diz ainda que se tornou mais conectada agora. "A Vivi dá mais trabalho. Fico mais tempo fora da gravação pensando em como interagir com a galera. Mas isso não é um peso. Eu tenho liberdade para sugerir postagens", diz.

A novela "A Dona do Pedaço" está programada para acabar na segunda metade de novembro. Mas será que o Instagram de Vivi Guedes será deletado após o enceramento da trama? Paolla conta que isso deve acontecer, sim. "Quando acabar... É difícil dizer. Mas o que posso falar é que está todo mundo pensando numa finalização legal, que deixe carinho para todos que interagem diariamente", explica.

No ranking de principais papéis, Paolla define Vivi como "o melhor do momento". Isso porque ela tem sempre como referência de gosto o papel que está no ar. "Cada um me marca de um jeito. A Danny Bond atraia um público diferente na série 'Felizes para Sempre?' [2015] e foi o que foi. Então vem a Jeiza ['A Força do Querer', 2017]. Estávamos falando de feminismo e era uma mulher policial que lutava no UFC. Não sei explicar até hoje o carinho dos fãs por ela", analisa.

E em 2019 é a vez de Vivi Guedes desafiar cada vez mais a artista, que tem 15 anos como atriz. Para ela, Vivi Guedes a provoca de uma maneira boa. "Ela tem essa energia e eu preciso calcular para não deixa-lá chata, fora do tom. É um personagem vibrante. Eu mesma usaria tudo o que ela veste", conclui Paolla Oliveira, aos risos.