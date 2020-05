Paolla Oliveira diz que não tem pudor com nudez e que quer papéis desafiadores

A atriz Paolla Oliveira, 38, revela que não tem pudor em fazer cenas de nudez na TV e no cinema. A revelação foi feita em live para o Canal Brasil. No papo, ela também contou que as pessoas têm uma imagem errada dela, o que já a prejudicou na busca por papéis.

"Muitas vezes as pessoas têm uma imagem errada de mim e não me convidam para viver certos personagens. Será que a Paolla Oliveira topa ficar feia? Será que a Paolla Oliveira aceita parecer mais velha? Cria-se uma imagem em torno do meu nome. Ela é grande, não vai querer fazer esse trabalho. Aí, sou eu que tenho que falar que quero fazer", contou.

Isso aconteceu quando ela interpretou a policial lésbica Danny Bond da série 'Felizes para sempre?' (Globo). Segundo ela, teve de brigar para fazer o papel. No cinema ela conta que também procura por personagens diferentes. "Gostaria de fazer algo que ninguém me imaginaria fazendo", disse.

Paolla já viveu cenas com pouca roupa nas produções. Uma das mais clássicas foi justamente na série citada, de 2015, quando, de fio dental, atravessou uma cortina de uma varanda.

Para ela, o tema pudor não existe e as pessoas deveriam lidar melhor com esse tipo de coisa. "Muitas vezes fui questionada: 'você faz muitos papéis assim'. Mas as pessoas não sabem dos outros que eu recusei. Eu fiz essas escolhas. Se a tua sensualidade ajudar a contar aquela história é válido. Não tenho vergonha nem pudor", contou.

O tipo físico, porém, já trouxe problemas para ela, sobretudo na época em que trabalhava como modelo. "Já perdi trabalho por causa do meu corpo. Fui muito de deixar levar e ser pressionada por estereótipos e cobranças. E eu nem precisava ser modelo porque queria mesmo era ser atriz", disse.