Paolla Oliveira acompanha Carnaval com coach apontado como seu novo namorado

A atriz Paolla Oliveira, 37, é uma das várias famosas que acompanha dos camarotes o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Ela foi à Marquês da Sapucaí acompanhada do suposto namorado, o coach Douglas Maluf, que não quis comentar o relacionamento.

"Para que vou explicar o que já está explicado. Vocês estão vendo", tentou despistar ele. "Não me complica que essa pergunta vai me custar caro. A assessoria de imprensa vai me matar", brincou o coach, que já tinha acompanhado a atriz no bloco da Favorita, em São Paulo.

Apesar de estar acompanhando o primeiro dia dos desfiles dos camarotes, Paolla esteve na avenida na madrugada desta segunda-feira (24), quando desfilou como rainha de bateria da escola Grande Rio. Ela já havia ocupado o posto nos anos de 2008 e 2009 e voltou agora, sucedendo a também atriz Juliana Paes, 40.