Pantone divulga cor tendência do ano 2020

A dona do mais famoso sistema de cores do mundo, Pantone, anunciou na última terça-feira (3) a cor do ano 2020: Classic Blue. O tom intenso de azul promete estar presente em móveis, tecidos, tintas, roupas e objetos nos próximos 365 dias.

Reprodução

Para definir a cor do ano, os especialistas cromáticos do Instituto Pantone viajam para várias regiões do mundo em busca de influências. A escolha pode levar em consideração a indústria cinematográfica e a do entretenimento, coleções de arte intinerantes e novos artistas, além da moda, design, destinos populares de viagem, estilos de vida e condições socioeconômicas.

O uso do tom Classic Blue na decoração auxilia na concentração e na organização dos pensamentos, propondo contraponto ao ritmo acelerado que a tecnologia impõe. Segundo a Pantone, a cor 19-4052 da cartela simboliza confiança, proteção e segurança.

Em 2019, a cor eleita pela Pantone foi o Living Coral, número 16-1546 da paleta. Segundo a empresa, a tonalidade é vibrante e ao mesmo tempo suave, representando uma reação à intensa dependência à tecnologia e às mídias sociais. A Living Coral simboliza o otimismo e a alegria.