Panic! At The Disco lança música da trilha sonora de 'Frozen 2'

A banda Panic! At The Disco foi uma das convidadas para participar da trilha sonora do filme "Frozen 2". Nesta segunda-feira (4), o quarteto lançou a música "Into The Unknown", que deverá fazer parte do filme previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 2 de janeiro.

Como no primeiro longa, a trilha sonora continua a ser produzida pelos compositores Bobby Lopez e Kristen Anderson Lopez. O casal é conhecido por escrever canções para os filmes da Disney e ganharam, em 2014, um Oscar pela composição de "Let it Go", música-tema de "Frozen".

A codiretora do filme, Jennifer Lee, antecipa que o enredo do novo filme será ainda mais épico. No primeiro longa, o tema principal é a busca de Anna por sua irmã, Elsa, que fugiu para as montanhas de gelo com medo de prejudicar as pessoas com seu poder de controlar o frio.

Já no segundo, as duas devem partir em uma aventura que vai além das barreiras do reino. "Será maior, mais épico. Eles irão muito além de Arendele", antecipou a codiretora. A estreia da sequência está programada para novembro de 2019, nos EUA, e janeiro de 2020, no Brasil.

Confira a trilha sonora de 'Frozen 2':

"All is Found" - cantada por Evan Rachel Wood

"Some Things Never Change" - cantada por Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff

"Into the Unknown" - cantada por Idina Menzel (com participação de Aurora)

"When I Am Older" - cantada por Josh Gad

"Reindeer(s) are Better than People (Cont.)" - cantada por Jonathan Groff

"Lost in the Woods" - cantada por Jonathan Groff

"Show Yourself" - cantada por Idina Menzel e Evan Rachel Wood

"The Next Right Thing" - cantada por Kristen Bell

"Into the Unknown" - cantada por Panic! At The Disco

"All is Found" - cantada por Kacey Musgraves

"Lost in the Woods" - cantada por Weezer