Palestra do Sebrae/CE apresenta oportunidades de editais de fomento a pequenos negócios

O Sebrae/CE realizará na próxima quinta-feira (12), a palestra “Editais de Fomento - Como aproveitar oportunidades”, evento gratuito que acontecerá das 14h30 às 16h30, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza. O objetivo da palestra é apresentar aos empreendedores as oportunidades que os editais de fomento oferecem aos pequenos negócios.

Durante o evento, os empreendedores poderão tirar suas dúvidas sobre as formas de participação nestes editais. De acordo com a Analista do Sebrae/CE, Marilia Diniz, existem muitas oportunidades, tanto da iniciativa privada quanto do governo, que muitos empreendedores perdem, geralmente por dois motivos: ou desconhecem a existência do edital/chamada ou por não saber como se inscrever. “Pensando nisso, nós criamos um documento que congrega essas oportunidades, e iremos atuar no apoio de empreendedores que querem participar, mas não têm o conhecimento para acessar”.

No encontro, também acontecerá o lançamento do Boletim Informativo, documento desenvolvido pelo Sebrae/CE para apresentar aos pequenos negócios os principais editais de fomento disponíveis no momento. Além dos editais, o boletim elaborado pelo Sebrae/CE também traz sugestões de cursos, pesquisas e outras informações que estão disponíveis para os empreendedores, em especial os da área da inovação.

A palestra “Editais de Fomento - Como aproveitar oportunidades” é aberta ao público, e as inscrições gratuitas devem ser feitas no formulário disponível no link bit.ly/sebraeeditaisfomento.

Serviço

Palestra: Editais de Fomento - Como aproveitar oportunidades

Data: 12 de dezembro

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Hotel Praia Centro – Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Fortaleza