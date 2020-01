Palco alternativo do Festival I'Music traz artistas cearenses 

Além das atrações nacionais que se apresentam durante os três dias de evento, o Festival I'Music traz um palco alternativo com programação composta por artistas cearenses, assim como na edição passada.

No palco Itaipava de Som a Sol, se apresentam Camila Marieta com a música pop na sexta-feira (31), Luiza Nobel com MPB no sábado (1º) e Igor Montenegro com a música romântica no domingo (2). Os shows vão acontecer nos intervalos do palco principal.

O Festival começa nesta sexta (31), com shows de Marisa Monte, Giulia Bê e Silva. A programação segue até domingo (2) e o line-up é formado ainda por Alceu Valença, Silva, Zé Ramalho, Skank, Paralamas do Sucesso e Jota Quest.

Serviço

I’Music 2020

Dias 31/01, 01 e 02/02.

No estacionamento laranja do Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz)

(3477.3560)