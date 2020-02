Pai de Manu Gavassi diz estar "destruído" com o sofrimento da filha no BBB20

O pai de Manu Gavassi, o jornalista Zé Luiz, usou as redes sociais para falar que está "destruído" com o sofrimento da filha no BBB20. "Estou destruído vendo a Manu sofrer tanto. Fico feliz em saber que ele é honesto com ela. Amanhã nos reconstruiremos. Te amo filha e está tudo bem", escreveu.

O jornalista também comemorou o relacionamento da filha com o engenheiro Igor Carvalho. A cantora havia pedido o rapaz em namoro por meio das câmeras do confinamento. Igor foi até a casa de vidro para dizer aos futuros participantes que ele havia aceitado o pedido. Ao entrar na casa, Daniel e Ivy contaram para a Manu, que comemorou.

Zé Luiz falou ainda sobre a entrada de Daniel no reality. O participante estava na casa de vidro e foi escolhido junto com Ivy pelo público para participar da edição. "Daniel falou! Golaaaaaaaaaçoooooooooo! Dorme em paz filha!!! Te amo. Gênia. Acalma o coração", comentou.

Com a eliminação de Petrix no segundo paredão da edição, a cantora se mostrou preocupada com a permanência de Hadson no reality, que teve 18,63% das intenções de voto. "Eu estou com medo do que isso significa. A gente não tem noção alguma do que está acontecendo. É impossível que ele [Hadson] tenha parecido meio certo com o que ele fez", disse Manu a outros participantes do BBB.