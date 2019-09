Pai de Anitta desmente gravidez da filha: 'Só se ela for chocadeira'

O pai de Anitta, 26, usou seu perfil no Instagram para desabafar neste sábado (31). Mauro Machado, ou Painitto, como é conhecido, dividiu com seus seguidores o quanto é difícil lidar com comentários indelicados e mentirosos sobre sua filha na rede social.



"É muito difícil um pai ver as pessoas massacrando sua filha. Dói muito", contou Machado em seus stories. Ele disse ainda que se afastaria da rede por um tempo, pois os comentários o estavam afetando profundamente. "Acho que vou cancelar esse Instagram. Por isso eu não abria meu perfil. É um saco. Tudo tem um preço. Tem que ter muita paciência", completou Painitto, que disse que essas atitudes o "desestimulam até de viver".





Segundo contou o pai da cantora, tudo começou quando um internauta compartilhou vídeo dizendo que Anitta estaria grávida. "Só se ela for chocadeira", comentou Machado. O pai da artista completou, dizendo que a voz de "Paradinha" publicou no dia 16 de agosto um texto relatando estar com cólicas menstruais. "Vou ter que ensinar a fazer tabelinha", ironizou, negando o boato.

Machado, que ganhou recentemente um carro de presente da filha, é assistente de palco do programa "Anitta Entrou no Grupo".

Painitto é muito popular entre os fãs da cantora e sempre dá dicas de sua vida pessoal. Mas apesar da aprovação do relacionamento entre Anitta e Pedro Scooby, o casal resolveu dar um tempo no relacionamento.