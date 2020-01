Padre Reginaldo Manzotti e Alok? Assista feat de "Vou para o Alvo"

É como em uma rave, só que com música católica. O padre Reginaldo Manzotti lançou, nesta terça-feira (15), um feat com o DJ Alok. A produção "Vou para o Alvo" é o segundo single do novo DVD do religioso, intitulado "Tempo de Inovar".

"Quando eu decidi seguir meu caminho pela música, eu sabia que não era só música, eu queria através dela poder transformar vidas", explica Alok.

Sobre o encontro musical com o DJ, Padre Manzotti disse: "Sou muito fã do trabalho dele. Trazer a inovação da batida eletrônica para o ritmo que eu quero cantar é um presente de Deus”, comemorou.

A nova produção audiovisual de Manzotti conta com direção artística de Sérgio Murilo Almeida, direção de vídeo de José de Melo e direção de fotografia de Alessandro Foggiato.



Assista:



Feats

Além do DJ Alok, o novo DVD do Padre Reginaldo conta com as participações dos sertanejos Naiara Azevedo, na faixa “Hora de Amar”, apresentada em novembro passado, e Gustavo Mioto, na canção “A Felicidade Mora Aqui”, ainda sem previsão de lançamento.

Em entrevista ao jornal Extra, o religioso afirma que ainda tem um feat dos sonhos. "Roberto Carlos é sonho de todo cantor. Ele é o rei, né? É uma pessoa que chama atenção de todos". Manzotti diz ainda que os fiéis entendem suas parcerias e comenta que, se até Jesus não agradou a todos, imagine ele.