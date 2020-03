Padre lança livro em que reflete sobre como Deus vê o sofrimento humano

Onde está Deus e como Ele vê nossas aflições de todo dia? Essa é uma das várias importantes questões presentes no novo livro do Padre Eugênio Pacelli, "Em Jesus, Deus abraça o sofrimento humano".

A publicação será lançada nesta quinta-feira (12), às 19, na Livraria Paulinas, em Fortaleza, e é baseada na obra do teólogo alemão Jürgen Moltmann, que foi tema de dissertação de mestrado do sacerdote pela Universidade Católica de Pernambuco - Unicap.

Em síntese, o material vale-se de inquietações sobre o sentido da existência a partir de uma perspectica da fé cristã, considerando a morte e ressurreiçaõ de Jesus de Nazaré. Além de examinar a obra clássica "O Deus crucificado", de Moltmann, também leva em conta a recepção desta por parte dos teólogos contemporâneos. Um aprofundado olhar sobre uma temática atemporal.

Reflexões

Padre Eugênio lança o livro na sequência de "Encontros com a Misericórdia", escrito a quatro mãos com a escritora, palestrante e coach, Marília Fiúza.

A obra é fruto de um trabalho realizado a partir da experiência das celebrações intituladas "Noites da Misericórdia", que o sacerdote celebra há cerca de 10 anos, e que, atualmente, acontecem às segundas-feiras, na quadra do Colégio Santo Inácio, reunindo aproximadamente cinco mil pessoas.

O trato com assuntos cada vez mais relevantes para a contemporaneidade é do expediente de Padre Eugênio. Formado em Filosofia e Teologia, o jesuíta cursou também Administração e é diretor pastoral do Colégio Santo Inácio. Além dessas atribuições, é diretor do Polo Universitário Santo Inácio e ministra cursos bíblicos na unidade em Fortaleza.

Serviço

Lançamento do livro "Em Jesus, Deus abraça o sofrimento humano", de Padre Eugênio Pacelli

Nesta quinta-feira (12), das 19h às 21h, na Livraria Paulinas (Av. Antônio Sales, 2919, Dionísio Torres). Entrada franca. Contato: (85) 3224-4229