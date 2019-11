Padre Fábio de Melo realiza último show em Fortaleza neste sábado (16), antes de pausa dos palcos

Padre Fábio de Melo lembra bem. Há dois anos, quando subiu ao altar para celebrar a santa missa do Hosana Brasil – evento da Comunidade Canção Nova, realizado em Cachoeira Paulista (SP) – sentiu uma emoção diferente. “Por ter tido um ano muito difícil, sofrido, e por saber que, mesmo assim, aquele era um momento de agradecimento, de elevar os braços para o céu”, justifica.

Ali, no coração do sacerdote, pulsou vontade de fazer um trabalho capaz de falar do amor de Deus na vida dele, aproximando experiências pessoais a outras, compartilhadas por todos. O projeto, batizado como “O Amor me elegeu”, já nasceria, assim, como sinônimo simultâneo de escuta e eco das dores do povo, semente para materializá-lo em disco e turnê.

Às vésperas de completar dois anos na estrada, em 2020, a apresentação chega a Fortaleza neste sábado (16), anunciada como a última na cidade integrando a carreira musical de Padre Fábio.

O evento acontecerá às 19h, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste - CFO, no rastro das comemorações dos 43 anos da FM 93, que festejará o aniversário numa noite de muita fé e doação.

O sacerdote jesuíta e fundador do Movimento Amare, realizador do espetáculo, Padre Eugênio Pacelli, participará do momento, além de outros artistas locais, caso de Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho; e o cantor Philipe Dantas.

O trio chegará junto para ressoar canções e mensagens de luz e esperança ao público. Toda a renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

Famílias das vítimas do Edifício Andréa – cuja estrutura desabou totalmente no dia 15 de outubro, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza – igualmente receberão parte do valor arrecadado.

Misericórdia

Em entrevista por e-mail ao Verso, Padre Fábio de Melo detalha que o show possui caráter mais orante, permeado de belas canções, voltadas para a contemplação da misericórdia divina em nossas vidas.

“São músicas para ajudar os corações que necessitam ouvir pela primeira vez, ou mesmo relembrar, que Deus nos ama, que Ele é amor. Um amor que nos elege diariamente”, afirma.

Muito desse espírito dialoga com a perspectiva que alimenta acerca de como podemos superar as mazelas de uma realidade por vezes sangrenta e adoecida.

Segundo ele, “a plenitude no mundo passa por nossas decisões. Que a redenção nos chegue, então, pelos braços da reflexão. Somente quando pensamos a vida que vivemos é que podemos interferir no como vivemos. Nessa busca de restauração espiritual, o Senhor é minha força, meu abrigo e fortaleza”.

A declaração parece ressoar com mais intensidade quando rememoramos as últimas escolhas tomadas pelo sacerdote. Em agosto deste ano, fãs e admiradores receberam a notícia de que ele daria uma pausa na carreira musical.

Antes disso, já havia excluído a conta no Twitter, rede social em que mantinha constante interação com usuários. As atitudes reverberaram sinal de cuidado para consigo de modo a prosseguir a caminhada humana e espiritual.

“Neste momento quero apenas priorizar minha saúde física e emocional”, situa, ao mesmo tempo que opina sobre a importância da presença de representantes da igreja em meios como, por exemplo, o virtual.

“A característica principal das redes sociais é a aproximação entre pessoas, trazer para perto indivíduos que, por vias tradicionais, nunca teríamos a oportunidade de alcançar. Acredito que todas as ferramentas que possam ampliar o alcance da mensagem proposta, a troca de experiências e a interação, são válidas”.

Pontes

Indagado sobre o que a música mais lhe ensinou nesses anos em que a carreira na arte foi uma das principais bandeiras de trabalho, Padre Fábio de Melo é direto: “Nunca me limitei a um discurso de sacristia. O que quero, verdadeiramente, é fazer bem ao coração das pessoas. Os meus eventos são realizados com esse objetivo. Aprendi que a música tem esse poder de falar direto ao coração”.

Isso demonstra sobretudo a vontade de continuar trabalhando no ramo, embora não apenas. Pois ao mesmo tempo que anuncia estar finalizando um EP com seis faixas – lançado, em breve, nas plataformas digitais – também inclui novos projetos literários no horizonte futuro. Ainda vem muita coisa pela frente.

Suely Façanha é uma das artistas locais que estarão no evento

“Meu trabalho de evangelização não se limita aos shows. Sou, sim, artista, mas antes de tudo, sou padre. Meu ofício é verdadeiramente de arte, de sensibilidade. Evangelizo também pela literatura, pelas minhas composições musicais. Há inúmeras formas de evangelizar. A música é apenas uma delas”.

A prosa finaliza com declaração de amor ao cearenses – “é sempre bom estar em Fortaleza, seja a passeio ou a trabalho” – e a certeza de que a face de Cristo que enxerga hoje é a mesma visualizada desde sempre ao longo da vida: a de um Deus humano, eleito, feito ele, pelo amor.

