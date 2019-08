Padre Fabio de Melo diz que jamais desistiria de ser padre: 'Deixaria de ser eu'

Em maio deste ano, o padre e cantor Fábio de Melo, 48, afirmou que pode fazer uma pausa na carreira musical para se dedicar a outros projetos. Para ele, cantar e fazer shows não são mais essenciais. Algumas pessoas, no entanto, entenderam que ele deixaria de ser padre também, o que Melo nega.

"Não penso em largar a batina. Deixar o sacerdócio seria como deixar de ser eu. O que eu disse é que repensava um pouco aquilo em que gira em torno do meu sacerdócio. Estava com uma rotina extremamente exaustiva e não percebia", afirmou o padre em entrevista à revista Quem.

Ele lembra que trabalhou por dez anos fazendo cerca de 25 shows por mês. "Por isso, tenho pensado, sim, em dar uma pausa neste trabalho com a música sobretudo da estrada, porque me cansa muito, e modificar a maneira que eu lido com a música. Fato este que será muito importante para mim", exaltou o padre.

O padre ainda continua famoso por suas fotos e frases engraçadas nas redes sociais. "Sempre escolho a via do humor", disse, na entrevista. E ele ainda afirma que o assédio virtual não acontece no dia a dia. "O desrespeito ao meu sacerdócio é raro."