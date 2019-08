Padre Fábio de Melo anuncia saída do Twitter

Na manhã desta sexta-feira (9), os seguidores do Padre Fábio de Melo foram surpreendidos por uma pausa anunciada no Twitter do religioso. Famoso pela frequente atividade nas redes, que inclui desde mensagens bem humoradas a propostas de reflexão espiritual, o padre postou uma série de tweets dando a entender que se afastará do ambiente virtual por tempo indeterminado.

A saída do Twitter acontece após uma série de ataques contra o padre. De acordo com o religioso, adjetivos como "justiceiro", "desonesto", "canalha", além de "outros nomes impublicáveis" vêm sendo atruibuídos a ele. Tudo depois que ele se manifestou em relação às "saidinhas" concedidas a encarcerados nas datas festivas.

Abaixo, a publicação que gerou polêmica na rede social. A declaração que reflete sobre a forma que a justiça concede o benefício de saída do cárcere em dias de festa conta com mais de 100 mil curtidas e mais de 5 mil comentários.