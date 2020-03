Padre Eugênio Pacelli lança livro nesta quinta-feira (12), na Paulinas Livraria

Era um jovem comum, apaixonado por Física e Matemática. Sob o braço, livros de autores como Einstein e Max Planck. Um sonhador. Um semeador de futuros.

Mas logo cedo, aos 17 anos, viu-se paralisado: abandonou os anseios após ver a cidade natal destruída e, na sequência, em virtude de ser soldado recém-incorporado, foi convocado para o front do exército alemão. Lá, virou prisioneiro de guerra pelo exército inglês e parou no campo de concentração de Norton Camp, na Inglaterra.

Vista por esse recorte, a trajetória do teólogo alemão Jürgen Moltmann já poderia ser claro sinônimo de sofrimento e penúria. Mas ele conseguiu ir na contramão: num contexto de dor, descobriu a presença divina.

“Naquela realidade, ele pergunta não pela presença de Deus, mas onde Deus está. E, a partir dali, há uma identificação muito forte entre ele e o sofrimento de Jesus, que se tornou amigo e luz. A vivência permitiu-lhe entender que o filho de Deus também passa pelo sofrimento, mas o ultrapassa”, explica padre Eugênio Facelli, sacerdote jesuíta e diretor pastoral do Colégio Santo Inácio.

É ele que lança nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, na Paulinas Livraria, o livro “Em Jesus, Deus abraça o sofrimento humano”. A publicação é baseada exatamente na obra de Moltmann, tema de dissertação de mestrado do sacerdote pela Universidade Católica de Pernambuco.

Segundo o autor, a motivação principal para a escrita do livro surgiu a partir de uma inquietação pastoral e existencial.

“Diante do sofrimento, a gente questiona a fé, a Deus e a própria onipotência divina. A questão é termos que fazer uma experiência de renovação da imagem desse sofrimento, baseada em duas perguntas: como articular o Deus Todo Poderoso e bom com a realidade do mal presente na vida da gente e do mundo? E qual o rosto de Deus revelado por Jesus na cruz? Essas são as dúvidas fundamentais que a obra procura responder”, situa.

Novo livro de padre Eugênio vem na sequência de "Encontros com a misericórdia"

Ensinamentos

Padre Eugênio conta que o maior desafio para desenvolver o livro foi justamente se aprofundar na obra do teólogo que o inspirou, tendo em vista a envergadura do que produziu o pensador alemão.

“Mergulhar no que escreveu esse grande teórico, que hoje está com 93 anos, foi algo que me marcou muito. Porque o material é a releitura de uma obra dele chamada ‘O Deus Crucificado’. Nela, aprendemos que olhar para a cruz do Senhor é também enxergar a solidariedade de Jesus com todos os fieis. O Deus revelado por seu filho é um que padece, e só um Deus que padece é capaz de se compadecer”, diz.

Não à toa, um dos símbolos mais fortes da fé cristã revela uma misericórdia compartida: o Todo Poderoso não apenas está diante do sofrimento humano, como também imerge nele. É algo que faz com que o livro do sacerdote chegue abraçando questionamentos da vida contemporânea.

“O sofrimento não vem de Deus. A ousadia e a esperança, sim. A obra, portanto, pode ser um farol”, situa.

Para o lançamento, no aconchegante auditório da livraria, está sendo preparado um momento de fala sobre o exemplar, seguido de sessão de autógrafos. Por conta do espaço, a lotação é limitada. Isso não impedirá, contudo, que os ecos dessa nova publicação de padre Eugênio Pacelli – ele também é autor de “Encontros com a Misericórdia”, com a escritora, palestrante e coach, Marília Fiúza – cheguem, fortes, aos leitores.

“O Deus cristão sofre e assume o compromisso com todos os sofredores. Esse conceito nos dá uma luz para não nos contentarmos nem nos acostumarmos com a cruz, lutando para tirá-la de nossos ombros e dos nossos irmãos”, conclui.

