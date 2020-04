Padre Cícero se protege contra Covid-19 em trabalho de artesão do Juazeiro do Norte

Reconhecido pelas delicadas peças talhadas em madeira, o artesão Boni acaba de criar uma leva de trabalhos especiais. Trata da série "Entocados". A ideia é recriar personagens icônicos da cultura e da história, só que todos protegidos contra a Covid-19.

O primeiro da lista é nada menos que Padre Cícero (1844-1934). E não é que pelas mãos do juazeirense, o "padim" também adotou medidas de proteção individual?

"Acredito que se Cícero fosse vivo hoje, estaria apoiando todas essas medidas de proteção para as pessoas. O uso da imagem dele, aliadas a essas campanhas de conscientização ajudam bastante a fazer as pessaos entenderem esse momento tão difícil", descreve Boni.

A ideia de conscientizar a população partiu de um amigo próximo. Com o trabalho em mente, a dúvida de Boni era saber qual nome histórico usar na coleção. Cícero acabou por ser a escolha para representar a peça número um da série.

"É uma figura que representa quase todos os aspectos da nossa sociedade caririense e sertaneja. Ele pega a parte religiosa, cultural, política. Abrange tudo. O vejo como um ícone maior da nossa cultura, além de ser também o 'Cearense do Século'. Ele está presente em todas as regiões do Estado", aponta Boni.

José Bonieck Brito Tavares, o artesão Boni, foi vencedor do XXII Concurso de Presépio Artesanal promovido pela Central de Artesanato do Ceará (CeArt). Com uma tipologia mais divertida, o realizador desenvolve peças que se aproximam da toy-art.

O "padim" e Belchior de máscara: ideia é usar a imagem de personalidades para levar conscientização

Pela manipulação da madeira, cria representações de figuras populares do Cariri, como o Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo, além de personagens da cultura popular. As esculturas são confeccionadas com 13 cm de altura.

Além de Padre Cícero, a série terá outros grandes nomes. Belchior, Beata Maria de Araújo, Lampião e Maria Bonita, Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré e Frida Kahlo (1907-1954) estão entre os próximos.



E mais alguém que a fértil imaginação do juazeireinse idealizar.

Biografia

Cícero Romão Batista nasceu em 1844 na antiga Vila Real do Crato e chegou a Juazeiro em 1872, dando início ao sacerdócio junto à população pobre de sertanejos. Teve importante atuação tanto no sentido de aconselhamento espiritual.

O messianismo passou a fazer parte de sua vida em 1891, quando a hóstia ficou vermelha na boca da beata Maria Madalena, fazendo com que o povo considerasse o fato como um milagre. A partir de então desenvolveu-se grande campanha contra o padre movida pela Igreja católica.

Em 1898 foi chamado à Roma para dar explicações sobre o milagre do sangramento da hóstia na boa da beata Maria Araújo. Mesmo com a rejeição do milagre, a imagem de Padre Cícero é mantida viva.