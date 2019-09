Pacarrete terá sessão gratuita no Cinema do Dragão do Mar

O Cinema do Dragão, em parceria com o Festival Cine Ceará, exibirá uma sessão especial de "Pacarrete", do cearense Allan Deberton, nesta sexta-feira (6), data que encerra o festival. O filme será exibido às 17h30, na sala 2, com acesso gratuito. A retirada de ingressos poderá ser feita na bilheteria do Cinema do Dragão, a partir das 14h. A produção do diretor Allan Deberton conquistou oito kikitos no Festival de Gramado.

Filmado em Russas, o filme mostra parte do cotidiano de Maria Araújo Lima, a "Pacarrete", como gosta de ser chamada. Nascida e criada naquele município, a russana nutriu desde criança o sonho de ser artista e viver a vida como bailarina, mesmo sendo de uma cidade conservadora onde mulher nasceu para casar e ter filhos.Mas é em Fortaleza que ela consegue estar nos centros dos palcos como bailarina clássica e se tornar professora de ballet. Além de Deberton, o roteiro é assinado por André Araújo, Samuel Brasileiro e Natália Maia.

A obra disputou com outrasum dos maiores eventos da sétima arte brasileira.



Trailer:



"Pacarrete" foi premiado nas categorias:

Melhor filme

Melhor filme do júri popular

Melhor diretor: Allan Deberton

Melhor roteiro: Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro

Melhor atriz: Marcélia Cartaxo

Melhor atriz coadjuvante: Soia Lira (empate com Carol Castro em "Veneza")

Melhor ator coadjuvante: João Miguel

Melhor desenho de som: Rodrigo Ferrante e Cauê Custódio