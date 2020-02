Pabllo Vittar se veste de Chapeuzinho Vermelho para comandar bloco em SP

Pabllo Vittar, 25, está animada para subir ao trio elétrico no Bloco da Pabllo que acontece em São Paulo nesta terça-feira (25).

Depois de se vestir de Dora, a Aventureira nos últimos dias de Carnaval, a cantora escolheu "a dedo" uma fantasia de Chapeuzinho Vermelho para curtir seu próprio bloco.

"Espero que eu encontre um lobo para mim", brincou a drag queen em conversa com a imprensa, horas antes do início do bloco.

Acompanhada dela estavam as amigas Only Fuego, Urias, Danny Bond e Kaya Conky, que também cantarão músicas suas na folia.

Pabllo é responsável por um dos hits mais escutados deste Carnaval. É dela a música "Amor de Que", que foi inclusive cantava por Anitta durante bloco em Salvador. A cantora diz estar feliz com a repercussão da música.

"Ver a galera abraçando a música, é um amor imenso. [...] Tava muito ansiosa pro Carnaval. Além de querer usar minhas fantasias, queria levar minhas músicas novas", afirma. "Nos pré-carnavais, as pessoas já estavam abraçando e gritando as músicas [...] Ontem foi uma emoção, com todo mundo cantando 'Amor de Que'. Cantei umas oitocentas vezes e toda vez que eu cantava parecia a primeira vez".

Mesmo apresentando um bloco seguido do outro -a cantora já cantou em Salvador e no Rio de Janeiro-, e sem dormir, Pabllo diz estar curtindo o Carnaval à sua maneira e sem se limita por conta de comentários homofóbicos.

"Acho que a perseguição não é comigo é com a comunidade em si", diz Pabllo. "As pessoas não gostam de ver minorias ganhar, não gostam de ver minorias 'hittar', realizar seus sonhos. Mas a gente está aqui, realizando os sonhos, e pra engolir, meu amor... Vai ser foda".