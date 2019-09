Pabllo Vittar leva queda durante gravação de videoclipe

Pabllo Vittar levou uma queda durante as gravações do videoclipe de sua nova música “Sente a Conexão”, em parceria com MC Kekel, e compartilhou pelo Instagram Stories nesta quarta (11).

O tombo que deixou a cantora de pernas ao ar ocorreu durante a coreografia. “Quem vê close, não vê corre”, escreveu ela no post.

No vídeo, é possível escutar o coreógrafo auxiliando a sequência da dança e, supostamente, uma cadeira era para ter chegado até Pabllo para que ela sentasse sem olhar para trás. Entretanto, a sincronia com o dançarino não deu certo.

O clipe em parceria com o cantor de funk MC Kekel foi lançado na última terça-feira (10), pelo canal KondZilla no Youtube.