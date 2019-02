Pabllo Vittar lança clipe para a música "Buzina"; confira

A cantora Pabllo Vittar lançou o clipe da música "Buzina" no início da tarde desta terça-feira (26). A faixa, primeira do disco lançado por ela em outubro do ano passado, o "Não Para Não", é apontada como uma aposta para o Carnaval 2019.

Com direção de João Monteiro e Fernando Moraes, o clipe tem inspiração em obras de ficção científica e até mesmo em divas pop, como Britney Spears e o grupo The Pussycat Dolls. Na primeira hora após o lançamento, o clipe alcançou cerca de 400 mil visualizações no Youtube.

Em entrevista ao Uol, Júlio Verne, responsável pela fotografia do vídeo, falou sobre as referências. Segundo ele, a tentativa foi de "agregar este tipo de coreografia a um universo meio que da Barbarella, um universo de outro planeta". Veja o clipe: