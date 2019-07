Pabllo Vittar e Luísa Sonza fazem show no Dragão do Mar em novembro

As cantoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza vêm a Fortaleza para show no Festival Cores, evento que marca o lançamento da quarta edição da revista Com Estilo. A apresentação acontece no dia 30 de novembro na Praça Verde do Dragão do Mar.

Essa é a primeira vez que Luísa se apresenta na capital cearense e com Pabllo. A cantora gaúcha é inclusive capa dessa publicação.

Em junho, as duas lançaram em parceria o hit Garupa. O clipe já conta com mais de 19 milhões de visualizações.

A venda dos ingressos estará disponível online nesta segunda-feira (15) a partir das 21h. Em breve, serão iniciadas as vendas nos pontos fixos.

Serviço

Festival Cores - Luísa Sonza e Pabllo Vittar

Dia 30 de novembro, às 21h

Na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema).

Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia) na pista; R$160 (inteira) e R$80 (meia) na pista premium; R$250 no lounge premium - preços de lote promocional

(99443.7786 / 3488.8600)