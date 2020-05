Pabllo Vittar confirma sua 1ª live para dia 22 após participação em festivais online

A cantora Pabllo Vittar, 25, confirmou para o dia 22 de maio sua primeira live. Ela já tinha participado de uma live-festival, mas essa será sua primeira apresentação solo na web, formato que ganhou popularidade devido à pandemia do novo coronavírus.

A Live da Pabllo será transmitida pelo canal da cantora no YouTube, às 20h, terá patrocínio da Amstel e do Submarino, e o objetivo de "arrecadar doações para auxiliar pessoas menos favorecidas nesse período de pandemia", afirma comunicado de divulgação do evento.

Pabllo, que já tinha participado da live Festival Orgulho, ainda marcará presença do Festival Made in: Casa, da Sony da América Latina, neste final de semana, antes de promover sua própria live. Segundo ela, para a apresentação do dia 22 está sendo preparado um repertório especial e "muitas surpresas".

No mês passado veio a público a informação de que Pabllo está processando a empresa Serasa por ter publicado uma ilustração em sua página nas redes sociais citando, indiretamente, a artista e sua suposta dívida com a cantora Anitta, em decorrência do clipe "Sua Cara", que as duas lançaram juntas.

Segundo os advogados de Pabllo, a Serasa se aproveitou de rumores entre as duas artistas para ganhar visibilidade. "[Serasa] está afirmando, de forma indireta e ardilosa, que o autor [Pabllo Vittar] está em dívida com a cantora", disse um representante da cantora ao UOL. Com isso, ela pediu R$ 120 mil de indenização.