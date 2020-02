Oscar 2020: veja lista de vencedores

Um clima de alto astral se instalou logo nos primeiros minutos da cerimônia de entrega do Oscar 2020 com um incrível musical de Janelle Monáe e Billy Porter que dividiram o palco com um pout-pourri dos filmes indicados,celebrando os talentos presentes na noite de festa neste domingo (9) no Dolby Theatre, em Los Angeles.



Steve Martin e Chris Rock continuaram com um stand-up, cheio de piadinhas ácidas que funcionou de verdade. Arrancou risadas legítimas da plateia ao mesmo tempo que alfinetou a falta de atores negros indicados este ano.



Regina King anunciou o primeiro prêmio da noite. Brad Pitt, Melhor Ator coadjuvante. Ele agradeceu a QT a quem chamou de uma pessoa original e única. "A indústria cinematográfica seria muito pior sem você". E levantou uma nova bandeira: "Chegou a hora de agraciar os nossos dublês".



Toy Story 4, a franquia que atravessa 20 anos fazendo sucesso no cinema levou o prêmio de Melhor Animação.

Confira lista de vencedores: [ lista em atualização ]

Ator coadjuvante

Brad Pitt - "Era uma vez... Em Hollywood"

Animação



Toy Story 4

Animação em curta metragem

Hair love

Roteiro original

Parasita, de Bong jooh Ho e Han Jin Won

Roteiro Adaptado

Jojo Rabbit, de Taika Waititi

Melhor curta

The Neighbours Window

Design de produção

Era uma vez em... Hollywood

Figurino

Adoráveis mulheres

Documentário

Indústria Americana

Documentário de curta-metragem

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

A representatividade marcou pontos com o Oscar de Melhor Curta de Animação entregue a "Hair Love". Favorito, o filme bombou na Internet e mostra a aceitação de uma garotinha a seu cabelo afro.



A cantora, compositora e atriz Idina Menzel - que está em "Joias Brutas" - soltou a voz na interpretação da música tema de "Frozen 2", uma das indicadas da noite.



A plateia levantou para aplaudir o Oscar de Melhor Roteiro Original para Bong Joon-ho e Han Jin Won por "Parasita". Os dois festejaram o primeiro Oscar da Coreia do Sul e fizeram questão de discursar em sua língua natal.

E a surpresa não parou por aí. Taika Waititi derrotou favoritos e levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado com o encantador "JoJo Rabbit

O Oscar de Melhor Direção de Arte foi, com justiça, para a equipe de "Era Uma Vez Em... Holywood" que recria uma atmosfera mágica numa ode ao cinema pelo olhar de Quentin Tarantino.

"Adoráveis Mulheres" recria a atmosfera de época com personagens femininos tão fortes quanto diversos que repassam roupas umas para outras. Resultado do esmero das estilistas e figurinistas rendeu o Oscar de Melhor Figurino para o filme que tem no elenco algumas das maiores estrelas do cinema atual.

O ator Mark Ruffalo começou a apresentação dos indicados de Melhor Documentário lembrando que quatro, dos cinco nominados, foram dirigidos por mulheres. Foi muito aplaudido ao enfatizar esse fato. E apesar da torcida (de alguns, não foi dessa vez que o Brasil ganhou sua primeira estatueta com "Democracia em Vertigem". O favorito levou. O prêmio foi para a diretora de "Indústria Americana".