Oscar 2020: Saiba onde assistir aos filmes indicados

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou a lista dos indicados ao Oscar 2020 na última segunda-feira (13). O "Coringa" é o filme com mais indicações, concorrendo a doze estatuetas, seguido por "O Irlandês" e "Era Uma Vez em… Hollywood" com dez indicações cada. A cerimônia acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. Saiba onde assistir os principais filmes indicados à mais tradicional premiação do cinema:

1. Coringa

Onde assistir: GloboPlay e iTunes

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor trilha-sonora original, Melhor Design de Produção, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhor Roteiro Adaptado

2. O Irlandês

Onde assistir: Netflix

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Design de Produção, Melhores efeitos visuais, Melhor roteiro adaptado

3. Era uma vez em... Hollywood

Onde assistir: GooglePlay e iTunes

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Direção, Melhor design de produção, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de som, Melhor Roteiro Original

4. 1917

Onde assistir: Pré-estreia nos cinemas 18 e 19 de janeiro do Shopping Parangaba, Iguatemi e RioMar Fortaleza. Estreia: 23 de fevereiro

Indicações: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção, Melhor cabelo e maquiagem, Melhor trilha-sonora original, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhores efeitos visuais, Melhor Roteiro original

5. Adoráveis Mulheres

Onde Assistir: Cinemas dos Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor figurino, Melhor trilha-sonora original, Melhor design de produção, Melhor roteiro adaptado

6. Parasita

Onde Assistir: Cinema RioMar Fortaleza

Indicações: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor roteiro original, Melhor Filme em língua estrangeira

8. História de um Casamento

Onde assistir: Netflix

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Trilha-Sonora original, Melhor roteiro original

9. Dois Papas

Onde Assistir: Netflix

Indicações: Melhor Ator, Melhor ator coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado

10. Escândalo

Onde Assistir: Cinemas Iguatemi, Via Sul, RioMar Fortaleza e Sobral

Indicação: Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor cabelo e maquiagem

11. Democracia em Vertigem

Onde Assistir: Netflix

Indicação: Melhor Documentário



12. Como Treinar seu Dragão 3

Onde Assistir: GooglePlay e iTunes

Indicação: Melhor Animação

13. Toy Story 4

Onde Assistir: GooglePlay e iTunes

Indicações: Melhor Animação, Melhor Canção Original

14. Malévola - A dona do Mal

Onde Assistir: iTunes e GooglePlay

Indicações: Melhor Cabelo e Maquiagem

15. Frozen 2

Onde Assistir: Cinemas dos shoppings Parangaba, Iguatemi, Benfica, North Maracanaú, Grand Messejana, Via Sul, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Acaraú, Aracati, Limoeiro do Norte, Quixadá e Sobral

Indicação: Melhor canção original

16. Entre Facas e Segredos

Onde Assistir: Cinema Iguatemi

Indicação: Melhor roteiro original

17. Rei Leão

Onde Assistir: GloboPlay e iTunes

Indicações: Melhores efeitos visuais

18. Vingadores: Ultimato

Onde Assistir: iTunes

Indicações: Melhores efeitos visuais

19. Ad Astra

Onde Assistir: GloboPlay e iTunes

Indicações: Melhor mixagem de som



20. Dor e Glória

Onde assistir: GooglePlay

Indicações: Melhor Filme em língua estrangeira, Melhor ator

21. Perdi Meu Corpo

Onde assistir: Netflix

Indicações: Melhor animação

22. Klaus

Onde assistir: Netflix

Indicações: Melhor animação

23. O Farol

Onde assistir: Cinema do Dragão

Indicações: Melhor fotografia

24. Rocketman

Onde assistir: GooglePlay e iTunes

Indicações: Melhor canção original