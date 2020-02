Oscar 2020: Confira os looks do tapete vermelho

Um dos momentos mais esperados antes da cerimônia da entrega do Oscar é a passagem dos famosos pelo tradicional tapete vermelho, que é um show à parte durante o evento realizado na noite deste domingo (9), em Los Angeles, nos EUA.

Entre os destaques que passaram pelo "Red Carpet" estava Spike Lee que veio vestido de terno roxo com a numeração 24, em homenagem ao jogador de basquete Kobe Briant, morto no último dia 26 de janeiro em um acidente aéreo. Já o ator Billy Porter ousou outra vez ao surgir com um vestido com plumas douradas.

Confira outros looks de destaque do tapete vermelho do Oscar 2020

Spike Lee

Spike Lee homenageia o jogador Kobe Briant no Oscar 2020 Foto: AFP

Billy Porter

Billy Porter está de Haute Culture assinado por Giles Deacon, joias Swarovski e sapatos Jimmy Choo Foto: AFP

Zazie Beetz

Atriz de "Coringa" Zazie Beetz chega ao Oscar Foto: AFP

Laura Dern

Laura Dern. que foi indicada para Melhor Atriz Coadjuvante por "História de Casamento". Foto: AFP

Regina King

Regina King é considerada uma das mais elegantes da noite Foto: AFP

Billie Eilish

Billie Eilish usa terno desconstruído da Chanel Foto: AFP

Janelle Monae

Janelle Monae usa um vestido Ralph Lauren super comentado Foto: AFP

America Ferrara

A atriz America Ferrara posa grávida no tapete vermelho Foto: AFP

Sandra Oh

A atriz canadense Sandra Oh é uma das atrizes que participará da entrega das estatuetas. Foto: AFP

Sigourney Weaver