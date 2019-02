Oscar 2019: Confira os looks do tapete vermelho

Como é de costume nas grandes premiações, os looks desfilados no tapete vermelho do Oscar são um show à parte. Este ano, uma cor parece ter sido a queridinha dos artistas: o rosa.

Em diferentes texturas e tons, a cor apareceu em looks como os de Kacey Musgraves, Angela Bassett e Helen Mirren. Jason Momoa, astro de Aquaman, surgiu em terno e calça rosas, combinando look com a esposa Lisa Bonet.

Uma das estrelas da noite, Lady Gaga optou por um longo preto, assinado pela grife Alexander McQueen, mas chamou atenção mesmo pelo acessório no pescoço. A cantora e atriz brilhou com o icônico diamante amarelo da Tiffany & CO., usado pela última vez por Audrey Hepburn, na divulgação do clássico "Bonequinha de Luxo", em 1961. Tons pastéis também foram bastante desfilados na cerimônia.

Outro destaque especial foram alguns dos looks masculinos, que fugiram do óbvio. Spike Lee, diretor de "Infiltrado na Klan", apareceu de boina, camisa, terno e calça roxos, com inspiração na estética do clássico "Purple Rain", do cantor Prince. Quem também roubou a cena foi o ator Billy Porter, usando um vestido-smoking feito sob medida pelo estilista Christian Siriano.

Confira alguns dos looks do red carpet do Oscar 2019:

Lady Gaga Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Yalitza Aparicio Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Spike Lee Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Billy Porter Foto: Mark Ralston/ AFP

Emilia Clarke Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Julia Roberts Foto: Kevin Winter / Getty Images / AFP

Charlize Theron Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Jason Momoa e Lisa Bonet Foto: Mark Ralston / AFP

Amy Adams Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP

Regina King Foto: Mark Ralston / AFP