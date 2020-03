Ornella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, testa positivo para coronavírus

Depois de Gabriela Pugliesi, anunciar que está com coronavírus, Ornella Minelli, irmã da influencer, anunciou nesta segunda-feira (16) que também testou positivo. Ambas estiveram no casamento da irmã, Marcella Minelli.

Nas redes sociais, a médica contou que começou a sentir os sintomas na semana passada. "Respondendo as 183839393 perguntas sobre eu estar ou não com coronavírus... eu estou. Estou bem, melhorando, isolada desde que comecei a apresentar sintomas na quarta-feira à tarde. Depois venho aqui falar disso", escreveu na legenda.

Ornella em publicação no Instagram

Outra pessoa que foi contaminada com o vírus foi a cantora Preta Gil. Atração da festa de casamento da irmã de Pugliesi, a artista revelou no último sábado (14) que está com coronavírus e segue em isolamento.

Os noivos, Marcella e Marcelo, estão em quarentena em um hotel nas Maldivas. Os dois não apresentaram sintomas e, portanto, ainda não fizeram teste.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.