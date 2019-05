Orlando Drummond surpreende elenco e aparece vestido de Seu Peru em 'Escolinha'

Prestes a completar cem anos, ator Orlando Drummond fez uma participação nas gravações da quinta temporada da Escolinha do Professor Raimundo (Globo) nesta terça-feira, dia 21. A visita Drummond, o Seu Peru da versão original do humorístico, precisou de um esquema especial, segundo comunicado da Globo. É que a presença dele foi uma surpresa a todo o elenco.

No meio da gravação de um episódio, os "alunos" saíram da sala a pedido da diretora do programa, Cininha de Paula, enquanto o humorista entrou no local. Quando retornaram ao cenário, lá estava ele, sentado na carteira que ocupou durante anos, com o figurino completo de Seu Peru.

O último a entrar foi Marcos Caruso, o herdeiro do personagem, que ficou emocionado ao dar de cara com o ator que o inspirou diretamente.

Marcos Caruso também ficou extremamente lisonjeado com a ocasião: "A ideia era homenagearmos quem fez primeiro e acabou que nós é que fomos homenageados. Ele demonstra que o talento e a obstinação pela profissão não têm idade", comentou.

Acompanhado da família, ao deixar o set, ele agradeceu a oportunidade: "Não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho. Obrigado, obrigado, obrigado". E dedicou o sucesso à companheira, Glória Drummond: "Ter a minha esposa junto desse grupo todo foi maravilhoso. A minha Glorinha, tudo para ela!".

Animado, Drummond até criou uma conta no Instagram para divulgar o momento. Para inaugurar o perfil, ele compartilhou com os fãs uma foto ao lado do neto Felipe num estúdio de dublagem. O ator também é famoso por ter dado voz aos personagens Popeye, Scooby Doo, Alf, Gato Guerreiro (de He-Man) e Vingador (de Caverna do Dragão).

Após 24h na rede, ele compartilhou uma foto ao lado da esposa Gloria Drummond, durante a celebração das Bodas de Ouro do casal, em 2001.

A quinta temporada da Escolinha estreia em julho e terá mais dois personagens: João Canabrava, que será interpretado por Marcos Veras, do elenco de "Verão 90", e Seu Mazarito, personagem de Costinha, que será vivido por Leandro Hassum.