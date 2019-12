Órbita Bar passará por reformas anuncia novo modelo de funcionamento para 2020

A casa de festas Órbita Bar passará por uma reforma estrutural e admnistrativa em 2020 em virtude do aniversário de 20 anos do espaço. O novo projeto está sendo planejado em parceria com um complexo de entretenimento nacional.

Em nota, a assessoria de imprensa da casa informou que o descaso histórico quanto a requalificação do entorno do Centro Cultural Dragão do Mar é um dos principais obstáculos para a realização de projetos maiores em torno do equipamento. "Atualmente existe um interesse coletivo, público e privado, para que o Pólo do Dragao do Mar seja requalificado e reconhecido por sua natural vocação turística", informa o comunicado.

O espaço foi fundado em 1999 por Patricia Carvalhedo e pelo artista plástico irlandês Sean Bolger. Nos últimos 20 anos, o Órbita Bar foi palco de shows nacionais e locais, oferecendo programação semanal com atrações para diferentes públicos.