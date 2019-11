Opinião: Skank sai de cena e evita, por enquanto, cair no cover de si mesmo

A notícia do fim do Skank, anunciada pelo vocalista Samuel Rosa neste domingo (3), sinaliza a fragilidade de uma era do cenário da música brasileira. A banda mineira alcançou o sucesso quando ainda não havia Internet, ganhou fôlego com alta vendagem de discos e execução nas rádios.

O Skank, no entanto, não parou nesse tempo. Ganhou novos públicos com algumas mudanças em relação à estética inicial da banda e conseguiu "se dar ao luxo" de vingar comercialmente, sem precisar desfigurar o projeto original do grupo. O fim da linha aos mineiros, porém, chama atenção sobre a "hora certa" para sair de cena.

Samuel admitiu, a Folha de São Paulo, que a banda se acomodou, não corria mais "riscos", frente a uma carreira consolidada, e teve de ter coragem para anunciar o término.

Quando um artista de sucesso comercial toma uma decisão dessas, a responsabilidade é grande. Uma banda do porte do Skank envolve técnicos, assessores, produtores, uma série de profissionais do cenário artístico, para além da expectativa do público que acompanhou os mineiros.

O Skank se sobressai nessa decisão também n`outro ponto: os músicos ainda tinham frescor criativo e tomaram o cuidado de acabar com a banda antes que ela começasse a respirar por aparelhos.

Sem inspiração para além de fazer um cover de si mesmo, bandas veteranas de sucesso como os Titãs, Capital Inicial e Biquini Cavadão "esqueceram de acabar" e sobreviveram até aqui, já que todo mundo precisa pagar contas.

Resta saber, com o tempo, se o Skank seguirá o que Samuel Rosa diz agora, sobre "buscar compulsivamente o novo", após o anúncio do término. Ou se, a depender dos apelos dos fãs clubes e simpatizantes dos mineiros, vão retornar futuramente para realizar turnês esporádicas e cair no "cover de si", a exemplo do que acontece com o Los Hermanos há 12 anos.