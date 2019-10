7 lugares para saborear pães artesanais em Fortaleza

Delicioso, quentinho e de cheiro inconfundível. O pão faz parte de refeições dos brasileiros e, hoje (16), é comemorado o dia mundial desse versátil alimento. Em Fortaleza, padarias investem no sabor e na nutrição ao produzir artesanalmente o produto.

Para comemorar este dia, o Verso selecionou alguns desses lugares para saboreá-lo. Confira:

1. Pâine Au Levain

Baguete francesa da Paine produzida pela fermentação natural Divulgação

Com mais de 30 tipos de pães no catálogo, a produção da padaria é toda feita sem nenhum tipo de aditivo ou conservante e feita por fermentação natural. O carro-chefe da casa são os rústicos, como a baguete francesa, além dos brioches e os croissants.

Sob o comando do padeiro e chef Thiago Lima, a Pâine oferece também opções recheadas, folhadas e foccacias. Outro destaque fica para os pães de hambúrguer, que podem ser de leite, de cúrcuma, integral e australiano.

Croissants, um dos carros-chefes da casa Divulgação

Os interessados no produto podem fazer encomendas, comprar em dos espaços físicos ou fazer pedidos por aplicativos. As encomendas precisam serem feitas com até 48h de antecedência, por causa do tempo da fermentação. Na PâineCafé, é possível ainda consumir no local.

Serviço

PâineCafé (Rua Castro Monte, 899, Varjota). Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado, das 8h às 18h, e domingo, das 8h às 12h.

PâineToGo (Rua Prof. Francisco Gonçalves, 1070, Dionísio Torres). Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábado das 8h às 12h.

@paineartesanal | 3267.3566 / 3218.2298

2. Montmarttre

Os pães do Montmarttre não levam aditivos ou conservantes na produção Divulgação

A casa funciona com a mesma receita há 32 anos e as fornadas são produzidas diariamente sob o comando do chef Rodrigo Macêdo.

“Nossos pães são todos feitos de maneira artesanal, não botamos aditivo nenhum, todo dia alimentamos uma massa madre pra depois fermentar”, explica o chef.

O pão integral e o de chia são alguns dos mais pedidos, além dos mais comuns como rústico e a baguete.

Além dos pães, o cardápio do Montmarttre oferece sobremesas, salgados, sanduíches e frios.

Serviço

Rua Júlio Abreu, 175, Aldeota. Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 6h às 21h, e domingo, das 8h às 21h.

@montmarttre | 3267.9490

3. Grão D'alino

Pão rústico do sertão, preparado com castanha de caju, mel de caju e caju passas Divulgação

Com a proposta de fugir do convencional, a Grão D’alino surgiu para quebrar a ideia de que padarias precisam abrir logo cedo pela manhã. Usando ingredientes naturais e a fermentação lenta, a casa faz um resgate do modo de fazer pão dos antepassados.

“A Grão D’alino surgiu por uma mudança profissional. Estudando gastronomia vi que havia um movimento de resgate da panificação artesanal, respeitando os processos e entregar produtos de mais qualidade, fresco”, explica Cassius Coelho, proprietário e responsável pela produção.

O cardápio da casa varia ao longo dos dias para fornecer produtos diferentes aos clientes e são disponibilizados no Instagram. O famoso pão francês, no entanto, não está presente e dá lugar às baguetes e focaccias. Entre as opções, algumas são ainda sem lactose, sem glúten e especialmente para veganos.

Pão de cacau com pedaços de chocolate meio amargo Divulgação

Além dos pães, a Grão D’alino oferece salgados, folhados, bolos e doces. A casa oferece serviços de encomenda e de entrega.

Serviço

Rua Coronel Jucá, 253, Meireles. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, de 13h às 19h30, e sábado, das 8h às 14h.

@graodalinoartesanal | 99933.0149

4. Pequena Padaria Caseira

Os pães produzidos na Pequena Padaria Caseira são 100% integrais Enrico Rocha

Desde 2013, a jornalista Kerla Alencar decidiu transformar seu estilo de vida em negócio e foi quando surgiu a Pequena Padaria Caseira. “Comecei fazendo pão pra mim, alguns amigos foram gostando e pedindo para comprar. O hobby foi ficando sério e comecei a estudar”, conta.

As fornadas da casa nascem em um ambiente caseiro e são feitas com ingredientes naturais. A produção é em menor escala e 100% integral.

O carro-chefe, segundo Kerla, é o pão de forma. A padeira busca trazer também toques de regionalidade para a produção ao incorporar ingredientes como caldo de cana, rapadura e semente de caju.

As vendas são principalmente por encomenda. Às segundas-feiras, o cardápio é lançado e os clientes escolhem o que querem, as entregas são feitas a partir de quarta-feira. Para serviços a pronta entrega, Kerla investiu nos pães de forma congelados.

A jornalista também ministra cursos mensamente para quem quer começar a produção em casa também. As turmas do mês de novembro vão aprender a fazer panetones e pães de forma.

Serviço

Entregas de quarta a sexta-feira.

@pequenapadariacaseira | 99151.7919

5. Pão da Guria

Fornada de pães feitos a partir de receita caseira Divulgação

De produção caseira e com receita familiar, os pães de Scheila Pires, natural do interior do Paraná, começaram a ser feitos para a filha Beatriz, de 3 anos. O cheirinho característico da fornada contagiou os vizinhos do condomínio onde mora, que pediram para que ela vendesse.

"Quando comecei a introdução alimentar da Beatriz, eu não queria que ela comesse nada industrializado e aí eu fui fazer o pão com a receita da minha família", explica.

Em 2017, Scheila foi a Curitiba onde encontrou com uma amiga padeira, que a ensinou a fermentação natural e novas receitas. "A ideia do Pão da Guria é fazer com que as pessoas consumam um pão mais natural e mais saudável".

O funcionamento é somente por encomenda para que não haja desperdicíos ou estragos. Atualmente, Scheila trabalha com dez sabores fixos, mas a fornada varia a cada semana.

Pão rústico de salaminho italiano e parmesão Divulgação

De acordo com a padeira, o mais pedido é o rústico, crocante por fora e macio por dentro, que pode ser recheado com tomate seco, queijo parmesão e outros ingredientes. Além do pão de ervas, feito com ervas provençais e sementes de girassóis.

Serviço

Somente sob encomenda.

@paodaguria | 99853.4473

6. Neiva Fé

Pão vegano com azeite e ervas Divulgação

De produção caseira, os pães de Neiva Ferreira são feitos na cozinha de casa com a ajuda da mãe dela. O negócio começou aos pouquinhos, do interesse pela comida veio a realização do curso de Gastronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). “Comecei a fazer panetone, fui pegando encomenda, e passei a fazer os pães”, conta.

Todos os pães são de fabricação artesanal com fermentação natural e longa.

Neiva trabalha sob encomenda e com um cardápio fixo, mas está sempre pensando em novidades. De acordo com ela, o mais pedido é o de jerimum, destaca também os de macaxeira, de ervas e de castanha de caju.

Serviço

@neiva_fe | 99998.1155

7. Speciale Pães Artesanais

Pães artesanais da Speciale Divulgação

Com o lema de levar saúde e sabor em forma de pão, nasceu a Speciale Pães Artesanais. Desde 2013, a padaria comandada por Luiz Flávio Sampaio, Gustavo Pontes e Ricardo Sampaio promove a valorização desse alimento.

De acordo com Luiz Flávio, o pão mais vendido é o 100% integral com mix e grãos sem lactose e o de farinha de arroz sem glúten.

A Speciale revende seus pães para os principais supermercados e também para hamburguerias. “A ideia é trazer ele pro cenário principal no hambúrguer, um pão de qualidade”, afirma.

A casa também trabalha com os pães recheados, os mais famosos são os de chocolate, côco e queijo parmesão.

Serviço

Fábrica: Rua Fênix, 789, Luciano Cavalcante. Funcionamento de segunda a sábado, das 8h30 às 17h20.

@specialepaes | 3087.8679