Onde comer no Cariri

Da comida mexicana à árabe, da japonesa à culinária tradicional nordestina. No Cariri, os temperos são diversos e cada estabelecimento traz suas peculiaridades.

O setor de bares e restaurantes, aliás, é um dos que mais cresce na região. Só em 2017, 142 estabelecimentos foram abertos apenas em Juazeiro do Norte. Por causa deste aumento, espalharam-se, espontaneamente, pequenos polos gastronômicos pela terra do Padre Cícero.

Os hotéis também costumam contar com restaurantes próprios. Nas praças, vários quiosques oferecem um variado cardápio. Com tantas alternativas, é até difícil enumerar todas, mas listamos abaixo alguns locais para você se alimentar bem - com opções que cabem em todos os bolsos - durante a estadia no Cariri.



Juazeiro do Norte

Fogo Campeiro

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

Prestes a completar dois anos de inauguração, o Fogo Campeiro é o restaurante ideal para quem procura um bom rodízio de carnes assadas na brasa. Além disso, conta com buffet de sushis, saladas e pratos quentes. No cardápio, inclui picanha, mas também oferece paleta de cordeiro do Uruguai, lombo suíno com queijo parmesão, costela suína com molho barbecue, entre outros. Lá, são consumidos cerca de 900 kg de carne por semana com circulação média de 2 mil pessoas pelo mesmo período.

Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 23h30

Recomenda: Rodízio de carnes R$ 39,90 (almoço), R$ 37,90 (jantar)

Endereço: Avenida Leão Sampaio, 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Telefone: (88) 2141-6600

Pasto e Pizzas

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

Para os amantes da comida italiana, o Pasto e Pizzas, em Juazeiro do Norte, é a escolha certa. São mais de 50 opções de massas, pizzas e pratos à la carte. O restaurante faz parte de uma rede que já atende o público de Fortaleza. Além disso, oferece um famoso rodízio de massas. Um dos destaques é seu “fettuccine à delícia”, feito com camarão e água de coco. O estabelecimento também possui um aconchegante ambiente climatizado, ideal para um jantar romântico.

Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h

Recomenda: Rodízio de massas R$ 47,90 (almoço), self service R$ 79,90 (quilo)

Endereço: Rua Odete Matos de Alencar, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Telefone: (88) 3571-1955

Sirigado do Pedro

FOTO: MANIM GOMES

De frigorífico e ponto de encontro de amigos a um dos restaurantes mais requintados do Cariri. Este é o Sirigado do Pedro, que tem como diferencial os frutos do mar, como lagosta, camarão, polvo, entre outros. Também conta com pratos à la carte. Porém, seu carro chefe, há quase duas décadas, é o “sirigado do Pedro”, que batiza o estabelecimento. Um diferencial é o toque do chef Neto Marinho, que usa temperos e insumos nordestinos nas montagens dos pratos dando um sabor criativo e regional à comida.

Funcionamento: De segunda a quinta-feira, de 17h a 0h, sexta-feira, das 17h a 1h, sábado, de 11h30 a 1h e domingo, das 11h às 15h30

Recomenda: Sirigado do Pedro R$ 99 (serve duas pessoas)

Endereço: Rua Arnóbio Barcelar Caneca, 820, Lagoa Seca

Telefone: (88) 3571-2662

Coisas do Sertão

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

A comida regional é destaque no restaurante Coisas do Sertão, inaugurado há 17 anos, que conta com uma grande variedade de pratos típicos da culinária nordestina. Baião-de-dois, galinha caipira, buchada, paçoca, torresmo, a popular malassada, entre outros. São 42 opções para você preencher seu prato no sistema self-service. Além disso, o espaço valoriza a nostalgia, com uma decoração singular que inclui móveis antigos e objetos comuns do sertão, como a lamparina e o pote de barro.

Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 15h, das 18h às 22h

Recomenda: Self-service R$ 37,50 (o quilo)

Endereço: Avenida Padre Cícero, 3018, Antônio Vieira, Juazeiro do Norte

Telefone: (88) 3571-7676

Seu Gringo

Inspirado nas tendências da capital do Estado, o Seu Gringo se instalou em Juazeiro do Norte, há cinco anos, para oferecer comida mexicana e hambúrgueres. Com ambiente retrô e “americanizado”, o cardápio traz nachos com chilli, burritos, tacos, fajitas, flautas, além de carnes grelhadas e sanduíches. Com referência na gastronomia internacional, a comida não deixa de exaltar os ingredientes e costumes regionais. O preço agrada, pois conta com hambúrgueres a partir de R$ 12,90.

Funcionamento: Terça, quarta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 00h30

Recomenda: Tábua do Gringo, pode servir de 2 a 4 pessoas, R$ 35 a R$ 62

Endereço: Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 243, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Telefone: (88) 3571-4015 / 98101-4015



Crato

Alto da Bananeira

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

Com 22 anos de tradição, o restaurante Alto da Bananeira, em Crato, fica muito próxima de um dos principais pontos turísticos do município, a Cascata do Lameiro. Como diferencial, possui a temperatura agradável do sopé da Chapada do Araripe e uma visão deslumbrante do vale do Cariri. No cardápio, o mais pedido está o peixe frito que serve até quatro pessoas por um preço bem camarada. Ainda acompanha baião-de-dois, farofa e verdura. A galinha caipira também é muito consumida. O restaurante oferece carne assada e petiscos, a exemplo da tripa de porco.

Funcionamento: Todos os dias, de 11h às 18h

Recomenda: Peixe frito (R$ 45) e galinha caipira (R$ 90)

Endereço: Sítio São João, Lameiro, após a Cascata, primeira entrada à esquerda, Crato

Telefones: (88) 9 8828-1223/ 9 8813-4229/ 9 9643-3992

Tetê da Buchada

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

Há 39 anos, dona Tetê faz da cozinha seu ganha pão. Foi com o tempero caseiro que conquistou os cratenses e se notabilizou no Município. Sua especialidade é a buchada de bode, que batiza seu estabelecimento. Mas ela ainda serve panelada, costela de boi, frango e cabeça de bode. Todos eles acompanham arroz, cuscuz, verdura e pirão. O preço só não é melhor que a conversa jogada fora com a proprietária da casa.

Funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 8h às 15h

Recomenda: Buchada R$ 12

Endereço: Rua Sargento George Teles Sampaio, 1415, Centro, Crato (popular Ladeira do Joquinha)

Telefones: (88) 9 8822-2038

Filhós São José

FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

É um pecado pisar no Crato e não provar do filhós feito na Praça da Sé, em pleno coração da cidade. O produto, que muito se assemelha com polvilho, é frito no óleo de coco babaçu. A tradição começou há 76 anos por Ester Davi, já falecida, e hoje quem mantém são suas netas. Inclusive, a barraca do Filhós São José na Expocrato é a mais concorrida. Infelizmente, este ano, não estará no evento, mas permanece no local tradicional. Para os que preferem algo doce, lá também é feito o “charutinho”, feito da mesma goma que sai os filhós. Um conselho: prove ainda quente.

Funcionamento: Todos os dias, a partir das 16h

Recomenda: Filhós, três por R$ 2; charutinho três por R$ 1

Endereço: Praça da Sé, Centro, Crato

Telefones: (88) 3521-5634/ 9 9227-7083