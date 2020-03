Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa abre inscrições nesta segunda (2)

A edição de 2020 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa abrem incrições a partir das 12h desta segunda-feira (2), e encerram às 23h59 de 29 de março. Podem ser inscritos romances, livros de poesia, conto, crônica e dramaturgia, publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. Concorrem obras editadas em qualquer lugar do mundo, desde que escritas

originalmente em língua portuguesa.

As inscrições podem ser feitas pela editora ou pelo autor, com o preenchimento da ficha, a assinatura digital do Termo de Responsabilidade e a inclusão da obra inscrita em formato PDF no site, mesmo que tenha sido publicada apenas em versão impressa.

Os concorrentes serão avaliados em uma plataforma digital por júris internacionais, compostos por escritores, poetas, professores e críticos literários dos países membros da Comunidade do

Países de Língua Portuguesa (CPLP), de três continentes.

O processo de avaliação do Oceanos é realizado em três etapas. Na primeira, o Júri de Avaliação elege as 50 obras semifinalistas entre os concorrentes e escolhe, por votação, os membros dos júris subsequentes (Intermediário e Final). Na segunda etapa, o Júri Intermediário seleciona 10 finalistas entre os 50 semifinalistas eleitos pelo júri anterior. Por fim, na terceira etapa, o Júri Final escolhe os três vencedores entre os 10 finalistas.

Todos os livros inscritos concorrem entre si, independentemente do gênero literário.

O primeiro colocado receberá R$ 120 mil; o segundo R$ 80 mil para o segundo, e o terceiro R$ 50 mil.

Serviço

Inscrições Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2020

Dia: 2 de março de 2020

Horário: a partir de 12h

Inscrições no site