Obra que traz técnicas científicas para aperfeiçoar desempenho pessoal será lançada na Bienal

Desde que nascemos somos desafiados a entender a natureza das coisas. A partir da maturidade intelectual, podemos ter opinião própria, desde que fundamentada na lógica e na racionalidade. A opinião é de Fábio Campos Morais, mestre em engenharia, escritor, palestrante e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O profissional, além das atribuições mencionadas, também se diz um amante de praias e do céu estrelado do interior do Ceará, e essa proximidade com o universo justifica a imersão no livro sob sua autoria.

"A Mente no Cosmos e os Pés no Chão - Da Origem do Universo à gestão do tempo: uma visão científica" chega à terceira edição visando trazer um olhar moderno, avançado, ético e positivo para que individualmente possamos ser a mudança que tanto esperamos no mundo. A obra será lançada nesta sexta-feira (23), no estande da SECITCE, com apoio da Unifor, no Centro de Eventos do Ceará, integrando a programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará.

Capa da terceira edição do livro Foto: Isanelle Nascimento

O livro é dividido em três partes: O paradigma científico; As descobertas científicas; Crescimento pessoal, melhoria profissional e reconhecimento social. Segundo Fábio, "a ideia de escrever o livro surgiu a partir da provocação do médico e pesquisador Waldo Vieira, criador da ciência Conscienciologia, que sempre instigava seus leitores com a pergunta: 'Cadê seu livro? O mundo está esperando seu livro'", conta.

"Diante do desafio, resolvi pesquisar e expressar a partir do olhar da ciência como podemos nos posicionar nesta aventura que é o universo em expansão e a vida em seu esplendor, tendo como referencial a nossa pequena esfera azul e a humanidade, viajantes soltos no espaço", completa.

Ele explica ainda que a pesquisa voltada para a escrita do livro levou dois anos e meio de leitura, aprendizagem, reflexão, escrita e revisões.

Mensagem

A visão do escritor é que a principal mensagem do livro - com prefácio assinado pelo professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza - é que ele busca valorizar a saúde, a liberdade, a disciplina e o dinheiro que são exercitadas pela inteligência corporal, bioenergética, emocional e intelectual.

"A leitura da obra é uma boa oportunidade de reflexão sobre boas práticas de alimentação saudável, atividade física, sono reparador e aspectos relevantes de inteligência emocional, educação financeira, administração do tempo e o exercício da qualidade de vida por meio de técnicas atuais e simples de serem aplicadas", situa Fábio.

Para ele, o exemplarismo do autor que vivencia no dia a dia o olhar da ciência nas atividades profissionais e as boas práticas de qualidade de vida é a maior força que faz de "A Mente no Cosmos e os Pés no Chão" uma obra única e desafiadora.

No lançamento durante a Bienal do Livro, haverá breve palestra sobre o conteúdo do livro, seguido de debate com o público e possivelmente algumas surpresas. É chegar junto para conferir.

Serviço

Lançamento do livro "A Mente no Cosmos e os Pés no Chão", de Fábio Campos Morais

Nesta sexta-feira (23), às 19h, no estande da SECITCE, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Gratuito.