O Rei Leão: dubladores do live-action ficam "cara a cara" com personagens em novas fotos

Enquanto gerações de fãs não conseguem conter a ansiedade para o lançamento do live-action de O Rei Leão, a Disney aproveitou a contagem regressiva para aumentar a expectativa. Novas fotos foram dos personagens foram divulgadas nesta terça-feira (2), com uma surpresa.

As imagens trazem Simba, Nala, Timão, Pumba e cia em um "encontro cara a cara" com os dubladores da nova aventura. Ou seja, do outro lado estão nomes como Donald Glover e Beyoncé.

O Rei Leão estreia nos cinemas no próximo dia 18 de julho.