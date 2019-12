O reconhecimento da sua qualidade é, com certeza, uma grande conquista

155 empresas de alimentação fora do lar, hospedagem e serviços de todas as regiões do estado receberam na última quinta-feira (12) o Selo de Qualidade em Serviços. A certificação concedida pelo Sebrae/CE reconhece as empresas do segmento do turismo que se destacaram em 2019 pela excelência no atendimento e na prestação de serviços. A cerimônia foi realizada durante o evento Rotas do Ceará, projeto do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado e parceria do Sebrae/CE.

De um total de 206 inscritas nesta edição, 155 conseguiram obter a pontuação necessária, nos cerca de 200 itens avaliados, para conquistar o Selo de Qualidade. Destas, 109 obtiveram o Selo Ouro, por atingirem uma pontuação de mais de 90% no total dos itens avaliados. Já 23 empresas conquistaram o Selo Prata, por obterem um índice de avaliação entre 86 e 90%. E outras 23 ganharam o Selo Bronze, por terem ficado com uma pontuação entre 80 e 85% no total dos itens.