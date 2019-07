O que ver na região do Cariri

Durante o mês de julho, o Diário do Nordeste apresentará uma série de temas sobre o Turismo e a cultura em vários municípios que compõem o Cariri. Nesta primeira reportagem, talentos nascidos na região sugerem um roteiro que costumam indicar quando algum visitante lhes pedem sugestões.



O cantor Jonas Esticado, o jornalista Xico Sá, a apresentadora Niara Meireles, além de Chiquinho, taxista personalidade da região, e Socorro Luna, a solteirona mais famosa do Brasil, listam os lugares especiais que você não pode deixar de visitar.



Jonas Esticado

Natural de Juazeiro do Norte, Jonas se encanta com as beleza de Arajara FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Com uma rotina cheia de compromissos profissionais, Jonas Esticado busca descanso em um paraíso natural de Barbalha, vizinha de Juazeiro do Norte, onde ele nasceu. "Arajara é um lugar muito tranquilo, cheio de trilhas legais. O local mostra bastante a riqueza natural da região do Cariri".

Arajara convida para explorar trilhas em bicicletas FOTO: DIVULGAÇÃO

Arajara é um dos distritos de Barbalha. O lugar é conhecido pelas fontes, riachos e reservatórios de água. É também um recanto para apreciar a vegetação, se aventurar nas trilhas e explorar grutas, além de abrigar um famoso parque aquático.

Niara Meireles

Niara costuma usar peças do mestre Espedito Seleiro FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A apresentadora do Se Liga VM, na TV Verdes Mares, Niara Meireles tem raízes profundas em Juazeiro do Norte. Nascida lá, é apaixonada pelo Cariri e o artesanato local, em especial por um grande artista de Nova Olinda. "Sempre tô usando algo da minha região. Seja um brinco, uma pulseira. O que eu mais uso mesmo é Seu Espedito Seleiro. Quando vou a Juazeiro, sempre dou um jeito de ir a Seu Espedito. Tenho várias coisas dele".

Espedito Seleiro é referência em trabalho em couro FOTO: FRANCISCO SOUSA

Nascido em Arneiroz, Seu Espedito Seleiro mudou-se com a família para Nova Olinda ainda cedo. Foi lá que ele fez do nome um sinônimo de arte no couro em calçados, bolsas, chapéus, carteiras, bancos, poltronas e etc. As peças criadas pelo artesão são inconfundíveis e objeto de exportação para outros estados e países.

Xico Sá

Em Nova Olinda, Xico mestre Espedito Seleiro com a esposa Larissa e a filha IreneFOTO: ARQUIVO PESSOAL O jornalista levou um projeto de leitura, com Gregório Duvivier e Maria Ribeiro, para um papo na Casa Grande, em Nova OlindaFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Filho do Crato, o jornalista Xico Sá traça um roteiro imperdível para quem visita o Cariri. "Pra começar, um bom passeio pela região, recomendo uma visita ao Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, seguido de uma galinha caipira com cerveja geladíssima no Pontal de Santa Cruz, onde se desfruta uma paisagem ao melhor estilo cinematográfico de 'Era uma vez no oeste'. O cafezinho com bolo da tarde tem que ser em Nova Olinda, na Fundação Casa Grande - a música da rádio dessa entidade é de primeira, prepare o seu coração e as oiças. Na sequência, visite o mestre Espedito Seleiro, no seu espaço de museu, oficina e loja. Esse é o pedaço mais afetivo da minha infância caririense com cheiro de baião de dois com pequi da Serra do Araripe"



Chiquinho

Francisco é taxista em Juazeiro do Norte há 25 anos FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Não é exagero dizer que Francisco Iraneudo Ferreira da Silva, o Chiquinho, conhece Juazeiro do Norte como poucos. Motorista de táxi na cidade há cerca de 25 anos, ele já perambulou por cada recanto do município. "O Horto é o lugar mais interessante, o que o pessoal frequenta mais. É lá onde tá o monumento do Padre Cícero, tá o museu vivo. Trabalho na rodoviária, muita gente chega já querendo conhecer".

estátua de Padre Cícero está localizada no topo da colina do Horto FOTO: ANTÔNIO RODRIGUES

A colina do Horto é onde está afixada a estátua de Padre Cícero, com 27 metros de altura. Por trás do monumento, também na colina, o Museu Vivo conta a história do religioso por meio de fotos e objetos pessoais. Lá também abriga artigos que representam a graça alcançada por fiéis.

Socorro Luna, solteirona mais famosa do Brasil

A solteirona mais famosa do Brasil, Socorro Luna indica o Parque Ecológico Riacho do Meio FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Dona do título de "solteirona mais famosa do Brasil", Socorro Luna é nome conhecido para além dos limites de Barbalha, município onde mora. A irreverente advogada foi revelada em uma reportagem para todo o País e até hoje mantém uma programação pautada na fama, como a Noite das Solteironas, durante os festejos do padroeiro do município, Santo Antônio. A indicação dela é da cidade natal, de um espaço marcante da infância. "Aqui em Barbalha nós temos o Parque Ecológico Riacho do Meio. É um lugar lindo, pra estudo. É natureza pura. Esse lugar é muito importante pra mim porque eu nasci lá. Passei minha infância naquelas fontes de água mineral", detalha.

Parque tem entre as belezas fontes e bicas de águas cristalinas FOTO: MARCELINO JUNIOR

Integrante do GeoPark Araripe, o Riacho do Meio é composto por fontes e bicas de águas cristalinas, vegetação abundante, trilhas e, inclusive, um geossítio. Lá é também um dos lugares ideais para apreciar a beleza do pássaro soldadinho do araripe, um símbolo da região. O complexo natural está localizado no quilômetro 7 da CE-060.

Lugares para visitar na Região do Cariri

Ateliê Espedito Seleiro - Nova Olinda

Endereço: Rua Monsenhor Tavares, 190, Centro, Nova Olinda

Informação: 88 3546.1432 / 99294.2195

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, 7h às 17h. Domingo, de 7h às 12h

Facebook Espedito Seleiro

Arajara Park - Barbalha

Endereço: Sítio Farias e Santo Antônio, s/n Zona Rural, Arajara, Barbalha

Horário de Funcionamento: Sábados, domingos e feriados nacionais, das 9h às 17h

Ingresso: R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia)

Informação: (88) 3532-3232 (88) 98827-7199

Site Arajara Park

Estátua do Padre Cícero - Juazeiro do Norte

Endereço: Av. Padre Jezú Flor, S/N - Colina do Horto, Juazeiro do Norte

Museu Vivo do Padre Cícero - Juazeiro do Norte

Endereço: Av. Padre Jezú Flor, S/N - Colina do Horto, Juazeiro do Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Informação: (88) 3511-6006

Fundação Casa Grande - Nova Olinda

Endereço:Av. Jeremias Pereira, 444, Centro, Nova Olinda

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 17h

Informação: (88) 3546-1333

gratuito

Site Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri

Geossítio Riacho do Meio

Endereço: A 7km da cidade de Barbalha, na CE-060

Informação: (88) 3102-1237

Site Geopark Araripe

Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens - Santana do Cariri

Endereço: Rua José Augusto, 326, Santana do Cariri

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 16h; feriados, de 9h às 14h

Informação: (88) 3545-1206

Site Museu de Paleontologia

Pontal de Santa Cruz - Santana do Cariri

Endereço: Rua Principal, 505-897, Pontal de Santa Cruz, Santana do Cariri

Gratuito