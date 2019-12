O que se sabe sobre como será o Carnaval em Fortaleza

Daqui a exatos dois meses, o Carnaval estará entre nós. E Fortaleza já se prepara para sediar toda a energia dos blocos, grupos e artistas – desde os tradicionais maracatus até a efusão das agremiações de rua – que se apresentarão no período, e até antes dele, durante o Pré-Carnaval.

De acordo com a Secretaria da Cultura da cidade (Secultfor), a previsão é anunciar a programação completa e o plano operacional do Ciclo Carnavalesco na segunda semana de janeiro. Por sua vez, a Secretaria da Cultura do Estado tem estimativa de trazer a público as informações próximo a fevereiro.

Neste momento, editais de fomento ao Ciclo Carnavalesco de Fortaleza e do Ceará estão em fase de conclusão. São eles: Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2020, Credenciamento de Artistas, e Apoio ao Carnaval da Avenida Domingos Olímpio (Prefeitura), e o Edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2020 (Estado).

As diferentes fases dos editais compreendem a análise de documentos dos proponentes para futuro apoio na realização de desfiles e/ou apresentações.

Preparação

Com tão pouco tempo para ocuparem as ruas e avenidas da cidade, diferentes grupos estão intensificando a preparação. Um dos mais tradicionais blocos da cidade, o Unidos da Cachorra realiza ensaio aberto neste sábado (21), às 17h, na Rua Dragão do Mar, Praia de Iracema. No dia 28, a agremiação faz ensaio de rua no mesmo endereço e horário, chamando a população para chegar junto.

Segundo Gildo Moreira, presidente do bloco, o trabalho envolvendo os 200 ritmistas é perene.

“A gente se prepara o ano todo. Na primeira semana de abril, já começamos tudo com a escolinha e com o samba mesmo da gente, dos veteranos, que acontece todo sábado”, detalha.

O bloco, com forte adesão especialmente no Pré-Carnaval de Fortaleza, tem como característica tocar sambas tradicionais das escolas carnavalescas do Rio de Janeiro – a exemplo das escolas Mangueira, Salgueiro, Mocidade, entre outras – sem deixar de contemplar outros ritmos.

“Estamos preparados para mantermos nossa qualidade de samba bom”, assegura seu Gildo.

De acordo com o presidente do Unidos da Cachorra, a preparação do bloco começa logo após o término de cada Carnaval Foto: Yago Albuquerque

Liberdade

Quem também está a todo vapor é a trupe do Luxo da Aldeia. Finalizando a temporada de apresentações neste mês, o grupo encontra-se em estúdio preparando as novidades para o próximo ano. Dentre elas, um novo tema: “O Grito de Carnaval é um grito de liberdade”.

“É uma temática que não deixa de ser crítica, mas é algo também muito estético, porque acreditamos que, em momentos difíceis como esse que estamos passando agora, de falta de solidariedade, empatia e tolerância, a alegria também é uma forma de resistência, de existir e resistir a isso tudo que está acontecendo”, explica Mateus Perdigão, um dos integrantes do bloco.

Quanto ao repertório, o músico garante que canções de compositores cearenses, principal característica do Luxo, continuarão a embalar as apresentações. Determinadas músicas, contudo, receberão novo arranjo.

O Luxo da Aldeia embala o público com músicas de compositores cearenses Foto: Thiago Gadelha

Carnaval não é feriado

Para além dos detalhes sobre a festa na cidade, vale ressaltar um aspecto importante: o Carnaval não é considerado feriado nacional, a não ser que haja leis municipais ou estaduais que oficializem a folga. No Ceará, não existe nenhuma lei que regule os quatro dias de folia como pausa no trabalho.

Bancos, contudo, não abrem nesses dias e só reabrem às 12h da Quarta-Feira de Cinzas, assim como as repartições públicas. Apesar disso, as empresas podem ter expediente normal e exigir que os funcionários cumpram o expediente.

Apenas um decreto municipal possibilita o ponto facultativo em relação ao servidor público. Nesse caso, cada órgão da administração pública escolhe se dispensa, ou não, o colaborador.