O que fazer em Fortaleza em 4 dias? Roteiro descomplicado com 23 atrações

Os encantos de Fortaleza conquistam milhares de pessoas ao longo do ano. Famosa por belas praias e povo acolhedor, a cidade foi a que mais recebeu turistas internacionais no Nordeste, no primeiro quadrimestre de 2019.

Quer saber o que todos esses visitantes vêm conhecer na Capital? Confira um roteiro para passar 4 dias em Fortaleza.

Roteiro: 1º dia

O mergulho nas fortes ondas é quase inevitável, assim como experimentar um baião com peixe frito em uma das barracas da Praia do Futuro ARQUIVO

Assim que chegar, vá para a famosa Praia do Futuro (1), no litoral Leste de Fortaleza. O mergulho nas fortes ondas é quase inevitável, assim como experimentar um baião com peixe frito em uma das barracas.

À tarde, explore o coração da cidade: o Centro (2). O bairro pulsa durante o dia e guarda vários cartões-postais. Vá ao encontro da arquitetura arrebatadora do Theatro José de Alencar (3), que completou 109 anos em 2019. O local tem variada programação a baixo custo e você pode ainda agendar uma visita guiada gratuitamente pelo telefone (85) 3101.2567.

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 21h; sábado e domingo, das 14h às 21h

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 - Centro

Telefone: (85) 3101-2583

Na Praça do Ferreira, você verá a agitação comercial do bairro, mas também deixe-se encantar pelas fachadas dos prédios históricos que abrigam as lojas ARQUIVO

Depois siga em direção à Praça do Ferreira (4), distante três ruas do Theatro. No caminho, você verá a agitação comercial do bairro, mas também deixe-se encantar pelas fachadas dos prédios históricos que abrigam as lojas. Na praça, confira a imponência da Coluna da Hora (5), um relógio erguido na década de 1930.

O prédio do Cineteatro São Luiz está lá há mais de seis décadas e o requinte do saguão - destaque para o lustre - é de encher os olhos ARQUIVO

A praça do Ferreira é cercada por belezas arquitetônicas, dentre elas, o Cineteatro São Luiz (6). O prédio está lá há mais de seis décadas e o requinte do saguão - destaque para o lustre - é de encher os olhos. Lugar de múltiplas artes, o Cineteatro tem na programação shows e peças teatrais, a baixo custo, e exibição de filmes gratuitos.

Horário de funcionamento: terça-feira ao sábado, das 10h às 18h30

Endereço: Rua Major Facundo, 500 - Centro

Telefone: (85) 3252-4138



No Leão do Sul, você pode saborear um pastel acompanhado de caldo de cana, um programa quase obrigatório para todo cearense ARQUIVO

Já no final da tarde, caminhe para a pastelaria Leão do Sul (7), localizada em uma das esquinas da praça do Ferreira. Lá, saboreie um pastel acompanhado de caldo de cana, um programa quase obrigatório para todo cearense.

Depois de voltar e descansar no hotel, saia para jantar em um dos restaurantes do bairro Varjota. Conhecido por oferecer desde a culinária regional até a contemporânea, o bairro é sede do primeiro Polo Gastronômico (8).

Outra opção é curtir a noite do caranguejo (9) nas barracas da Praia do Futuro. A atração é tradicional na cidade, e em vários restaurantes espalhados por distintos bairros, mas acontece apenas nas quintas-feiras.

Roteiro: 2º dia

Parque do Cocó é um amplo espaço verde em um dos bairros mais populosos da capital cearense ARQUIVO

Aproveite as primeiras horas da manhã ao ar livre, no Parque do Cocó (10). O lugar é um amplo espaço verde em um dos bairros mais populosos da capital cearense. Se você gostar de apreciar as belezas naturais tranquilamente, estenda uma toalha de piquenique no chão, na sombra de uma árvore, e aproveite. Já se quiser conhecer a fundo a fauna e flora do parque, calçe um tênis confortável e desbrave a trilha ecológica.

Horário de funcionamento: aberto todos os dias, de 5h30 às 17h45

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

Em seguida, pegue um transporte rumo ao campus da Universidade de Fortaleza (Unifor) (11). Logo na entrada, os espaços culturais apresentam mostras de artistas renomados. O ambiente já recebeu obras de Vik Muniz, Candido Portinari, Miró, Antonio Bandeira e Burle Marx. Vale conferir a exposição em cartaz.

Na Unifor, os espaços culturais apresentam mostras de artistas renomados ARQUIVO

Depois, adentre pelo campus e aprecie as esculturas e os encantos do espaço, como um imenso baobá e palmeiras imperiais. Aos fins de semana, das 8h às 17h, as áreas verdes são abertas para programação ao ar livre como atividades físicas e piqueniques.

Horário de funcionamento Espaço Cultural Unifor: terças às sextas, de 9h às 19h; e sábados e domingos, de 10h às 18h

Endereço: Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz

Telefone: (85) 3477.3000

Almoce em algum restaurante próximo à Avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Edson Queiroz, e depois siga rumo à Casa José de Alencar (12), no bairro de mesmo nome. Dentro de um grande sítio arborizado, o prédio é o lugar onde nasceu o autor de Iracema, O Guarani e tantos outros romances brasileiros.

Cinco equipamentos culturais ficam abertos à visitação pública: Museu Arthur Ramos, Pinacoteca Floriano Teixeira, Salão Iracema, Biblioteca Braga Montenegro e Biblioteca Comunitária O Guarani.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h; sábados, das 8h às 12h (agendamento prévio)

Endereço: Av. Washington Soares, 6055 – Bairro José de Alencar

Telefone: (85) 3229.1898 (Para grupos/escolas é necessário agendamento prévio da visita)

À noite, é o momento de se divertir com as atrações do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) (13), na Praia de Iracema. Inaugurado em 1999, o equipamento abriga cinema (terça a domingo, das 14h às 22h); e museus e multigaleria (terça a sexta, das 9hs às 19hs, acesso até as 18:30hs; sábado, domingo e feriados das 14hs às 21hs, acesso até as 20:30hs). Gratuito. Escolha a agitação de um dos bares, boates ou casas de shows no entorno do Dragão do Mar para encerrar o dia.

ROTEIRO: 3º DIA

Fundada em 1973, a sorveteria Juarez é uma das mais antigas de Fortaleza ARQUIVO

Logo após o café da manhã, aproveite os dias calorosos e se refresque com uma dos opções da Sorveteria Juarez (14), fundada em 1973, uma das mais antigas de Fortaleza. O lugar é famoso por vender sorvetes feito com a própria fruta.

Horário de funcionamento: todos os dias, 11h às 22h

Endereço: Av. Barão de Studart, 2023 - Aldeota

Telefone: (85) 3244-3848

A cerca de 10 minutos de carro está o Museu da Fotografia (15). No entanto, uma dica é fazer o trajeto, em tempo similar, de bicicleta pelas ciclofaixas, percorrendo cerca de 3 quilômetros. Saia da sorveteria e, na Av. Barão de Studart, ande à esquerda até à Av. Antônio Sales, onde estará a estação Bicicletar Carrefour.

Siga pela Avenida Antônio Sales, e, quando chegar à Rua Carlos Vasconcelos, vire à esquerda e vá até à Av. Santos Dumont. Ao chegar, vire à direita e continue até à Rua Frederico Borges. Ao chegar na Avenida Dom Luís, deixe a bike na estação Bicicletar Frei Mansueto, nome da rua logo à direita. De lá, retorne para a Frederico Borges a pé, desça uma quarteirão e logo depois da rua Pereira Valente você estará em frente ao museu.

O Museu da Fotografia reúne atualmente 269 imagens, dentre elas, capturas emblemáticas dos artistas Juca Martins, Marcel Gautherot, German Lorca e Robert Capa. Inclui ainda uma cópia certificada da famosa A Menina Afegã, de Steve MCcurry. A visita ao acervo é gratuita. Além disso, constantemente o espaço realiza oficinas e workshops. Lá, é possível ainda agendar visitas guiadas para grupos de no mínimo 10 e no máximo 40 pessoas.

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 12h às 17h

Endereço: Rua Frederico Borges, 545 - Varjota

Telefone: (85) 3017-3661

À tarde, vá para o Benfica. O bairro é sinônimo de história, juventude e boemia. Os amantes de arquitetura vão se encantar com o palacete da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) (16). O prédio foi construído em 1918 e reformado em 1956, já com a finalidade de abrigar a reitoria. O palacete tem duas escadarias de bronze e latão, lustre de cristal, além de amplos salões.

Endereço: Av. da Universidade, 2853 - Benfica



O MAUC tem nove ambientes destinados às exposições permanentes e três a exposições temporárias ARQUIVO

Do outro lado da Avenida da Universidade está o Museu de Arte da UFC (Mauc) (17). O Museu tem nove ambientes destinados às exposições permanentes e três a exposições temporárias. As mostras permanentes são divividas entre coletivas e individuais. Coletivas: Fundadores, Arte Cearense, Arte Estrangeira, Cultura Popular; Individuais: Chico da Silva, Aldemir Martins, Antonio Bandeira, Raimundo Cela e Descartes Gadelha.

Horário de funcionamento do Mauc: segunda às sextas-feiras, das 08h às 12h e das 13h às 17h

Endereço: Av. da Universidade, 2854 – Benfica

Telefone: (85) 3366-7481

ROTEIRO: 4º DIA

O último dia em Fortaleza tem que começar com um mergulho nos verdes mares. Vista uma roupa de banho e trajes leves por cima para cair nas águas da Praia de Iracema (18), em frente ao Aterro ou Aterrinho. Programa preferido dos turistas, caminhe pelo calçadão da Beira Mar, explore a bela vista dos espigões (19) e, ao meio-dia, siga para o Passeio Público (20).

O ambiente arborizado no Centro da Capital tem uma grande baobá como atração. Uma charmosa fonte e um coreto também chamam atenção. Mas o ponto alto é sentar em uma mesa do quiosque ao fundo do Passeio Público, pedir uma cerveja gelada acompanhada de uma feijoada e curtir a programação musical, normalmente um chorinho.

Endereço: Praça dos Mártires - Centro

Aberto 24 horas



Mercado Central reúne produtos artesanais e comidas típicas ARQUIVO

A poucas quadras dali está o Mercado Central (21), centro comercial de produtos artesanais e comidas típicas. Já que é o último dia, compre lembranças da cidade como artigos em couro, sandálias, chapéus, bolsas, rendas e bordados, rendas de bilro, e peças para decoração.

Horário de funcionamento do Mercado Central : todos os dias, de 8h às 18h

Endereço: Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro

Telefone: (85) 3454-8586



Inaugurado na década de 1960, o Mercado dos Peixes foi renovado em 2016 ARQUIVO

Em uma ponta extrema do calçadão está o Mercado dos Peixes (22). Inaugurado na década de 1960, o local foi renovado em 2016. Normalmente muito movimentado, o recomendado é chegar ainda no meio da tarde para escolher uma mesa e ver o entardecer. Lá, você pode comprar camarão fresco, em um dos box, e solicitar ao garçom que frite no alho e óleo. Apreciar o espetáculo da natureza ali é divino.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h.

Na volta, vale ainda passar pela feirinha, no calçadão da Beira Mar (23). O local tradicional reúne mais opções de lembranças e artigos regionais.