O boxe se firma como uma prática de atividade física e bem estar, além da competição esportiva

Mais conhecida como uma luta, a prática do boxe envolve benefícios para além da liberação da agressividade. Hoje, a procura pelo exercício almeja a melhoria da coordenação motora, da concentração, consciência corporal, emagrecimento, dentre outros ganhos. O movimento tem ajudado a transformar o estereótipo da atividade, considerada por muitos como um esporte violento e arriscado.



Há 4 anos, a psicóloga Renata Vieira, 28, estava sem praticar atividade física e procurou algo diferente. Desanimada com a musculação, ela se encontrou nos treinos de boxe. “No começo era mais para praticar alguma atividade, mas depois de um tempo comecei a me motivar mais e melhorar. E acabei começando a fazer musculação também, pra ajudar na parte de resistência”, recapitula. Com a dedicação, ela procurou participar de campeonatos de boxe. E viu que as competições, além do desafio, envolviam um termômetro sobre sua evolução no esporte.

Dentre os colegas de treino, Renata conta que a maioria não pensa em competir. É gente buscando qualidade de vida e movimentação do corpo. “O boxe ajuda a ganhar resistência e é muito bom porque a gente treina em grupo, todo mundo se ajuda”, acrescenta a psicóloga.

Antes de se dedicar ao boxe, ela conhecia o muay thai, MMA, e assistia “uma luta ou outra” do esporte que resolveu adotar. “Depois de iniciar os treinos é que comecei a me interessar mais”, reforça.

Formada em várias linhas de boxe, jiu-jítsu e judô, a lutadora de MMA, Rosy Duarte, conduz treinos de boxe às terças e quintas, no Sesc Fortaleza (Centro). Com mais de 10 anos de experiência em artes marciais, a atleta situa que, na maioria das vezes, os praticantes procuram a atividade para perder peso ou como exercício físico comum. “Mas existem os alunos que tomam gosto e desejam se desafiar, se tornando um lutador”, complementa Rosy.

A lutadora Rosy Duarte reúne mais de 10 anos de experiência com o boxe

Mudanças

A lutadora elenca “inúmeros” benefícios da prática do boxe à saúde. Dentre eles destaca a melhoria da coordenação motora, da flexibilidade e do condicionamento físico, além da perda de peso, desenvolvimento da autoestima, confiança, concentração, postura e consciência corporal.

O praticante precisa passar por uma avaliação física e checar se não há alguma restrição à atividade. Para Rosy Duarte, a falta de esclarecimento das possibilidades do boxe alimenta o preconceito. Ela aponta alguns caminhos para o incentivo do esporte.

“Há muita gente sem conhecimento do boxe. Para torná-lo mais acessível, deveriam promover aulas desta modalidade desde as escolas até em locais públicos, bem como praças e praias. Nas academias e nas empresas também deveriam ofertar essa opção como atividade física”, sugere.

Em sua trajetória como atleta, Rosy intercala os treinos com as participações em campeonatos de artes marciais e hoje não se vê fazendo nada que não se relacione com as lutas. “Conheci através de meu ex-companheiro, que me apresentou esse universo maravilhoso. Participei das competições e sempre obtive bons resultados”, resume.

Requisitos

Além de disposição à atividade física, o boxe tem alguns requisitos para a prática. Três equipamentos são básicos: luvas, capacetes e protetor bucal. A regra geral só permite acertar socos no adversário da cintura para cima.

Entre os homens, a luta é disputada em 3 rounds de 3 minutos cada. Para as mulheres, são 4 rounds de 2 minutos. Ao fim de cada round, os juízes atribuem notas aos dois oponentes, mas o resultado só é revelado quando termina o combate.

Benefícios

Equilíbrio

A prática melhora a coordenação motora, aprimorando a qualidade “funcional” do indivíduo. E também estimula uma maior flexibilidade, ao destensionar as articulações do corpo.

Força

O praticante aprimora seu condicionamento físico, por meio do fortalecimento muscular que o movimento promove. Além da força, o boxe ajuda na perda de peso.

Confiança

Praticantes desenvolvem a autoestima com a luta, despertando para o poder pessoal e vencendo as tendências de autossabotagem da mente.

Foco

A prática exige foco nos movimentos de ataque e defesa da luta e, assim, estimula melhoria da concentração.

Alinhamento

Com a consciência corporal que a disciplina proporciona, os praticantes ficam mais atentos ao alinhamento postural e aos “sinais” do corpo, facilitando o autocuidado físico.