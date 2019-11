Nutricionista pontua cinco erros cometidos por quem deseja emagrecer

Normalmente, quem pretende emagrecer busca por resultados rápido e eficaz, incluíndo na rotina, dietas extremas que até podem proporcionar perda de peso na balança, mas não significa que seja de forma saudável e sustentável.

Para quem pretende encarar o desafio de forma saudável, a nutricionista Ivana Cobe selecionou alguns dos principais erros cometidos durante o processo de emagrecimento e maneiras de evitá-los.



1 - Pular refeições

Deixar de realizar uma refeição pensando que irá emagrecer por comer menos é um dos principais erros. Longos períodos sem se alimentar, faz com que o organismo utilize proteínas do músculo, fazendo com que aconteça a perda de massa magra no lugar da gordura.

Além disso, ao iniciar a refeição com muita fome, a tendência é exagerar nas quantidades. Outros agravantes prejudiciais na perda de peso são pular refeições, se alimentar em horários desregrados e beliscar petiscos entre as principais ceias.

2 - Comer rápido

Quando a pessoa consome os alimentos com rápidez, ela come mais para se satisfazer, tendo em vista que o cérebro demora cerca de 15 minutos para processar a ingestão e proporcionar saciedade. Por isso, é necessário criar o hábito de ingerir devagar. Uma dica de Ivana Cobe para começar é contar as mastigações, de 30 a 50 vezes, e evitar distrações durante as refeições. Isso fará com que o cérebro compreenda o ritmo e, com o tempo, a prática se torne automática", afirma a nutricionista.

3 - Restrinções

Fuja das dietas que excluam alimentos ou possuam calorias vazias, a exemplo, da dieta da sopa, maçã, da proteína, entre outras, devem ser evitadas ou acompanhadas por um profissional para não causar déficit de nutrientes no organismo. O segredo para o emagrecimento sustentável é a reeducação alimentar e isso só é possível por meio de alimentação balanceada e completa.

4 - Exageros

Comer direito todos os dias da semana para extavassar no fim de semana é um dos piores erros que alguém pode cometer se quiser emagrecer pois, de uma forma ou outra, a pessoa irá ingerir as calorias evitadas. Conforme Ivana Cobe, o segredo é manter uma rotina saudável em todos os momentos. Caso aconteça algum excesso, o ideal é compensar no dia seguinte com cardápio mais leve, porém a atitude não pode ser recorrente.

5 - Profissional

Emagrecer sozinho é possível, no entanto, o processo será mais eficaz com a presença de especialistas. “Isso porque, as pessoas tendem a pegar dietas prontas ou seguir dicas da internet, porém cada corpo é único e deve ser tratado com exclusividade. Portanto, o acompanhamento de nutricionistas, coach e até psicólogos é essencial para garantir um emagrecimento saudável e sustentável”, finaliza a nutricionista.