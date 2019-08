"Nunca doí tanto", diz filha de Fernanda Young em despedida no Instagram

Em homenagem à Fernanda Young, que faleceu neste domingo (25), uma das filhas gêmeas da escritora, Estela May, publicou no Instagram uma postagem de despedida para a mãe. A jovem de 19 anos, que tem mais três irmãos, recebeu o apoio dos amigos por meio das respostas na publicação.

“Mamãe, eu nunca doí tanto. Mas sei que você voltou pras plêiades, a 444, 2 anos-luz daqui, pra relatar os dados que você adquiriu da terra: são todos uns mesquinhos tontos que só fazem merda, mas às vezes amam e se divertem. Você amava e se divertia. Você deixa pra trás a obra mais perfeita que já vi, todos os textos, todas as brilhantes ideias de jerico que nem chegaram a ser realizadas (pode deixar que eu realizo) e os poemas. Aqueles lindos poemas. Ai de alguém apagá-los das paredes. Tudo sobre você sempre me impressionou, é como se você fosse o protótipo da mãe legal: anárquica, generosa, engraçada, gentil, doida e ainda por cima não me julgou naquela fase que eu só dormia se tivesse um guarda-chuva aberto em cima de mim. Vai ser difícil sem você, mas vamos conseguir, prometo. E pode acreditar que tudo que eu fizer vai ter uma pitada sua, porque você é a minha maior inspiração. Você é eterna. Que orgulho de ser sua filha. Te amo e obrigada pelos mais lindos 19 anos”, escreveu em uma imagem ainda pequena no colo da mãe.

O falecimento de Fernanda Young, escritora, atriz, roteirista e apresentadora de TV de 49 anos, foi confirmado neste domingo (26). Segundo pessoas próximas, ela teve uma crise asmática seguida de para cardíaca. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Dias antes da morte de Fernanda, Estela já havia compartilhado uma imagem da mãe no Instagram. Veja: