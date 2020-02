Novos Boêmios: música brasileira e cerveja gelada

Sabe aquele barzinho que dá para levar a família, inclusive crianças, e curtir uma boa música com os amigos? O bar Novos Boêmios nasceu com a proposta de resgatar a essência da boemia em um ambiente familiar. “Aquele barzinho para ir com familiares e amigos, curtir o final do dia após o expediente, tomando uma cerveja bem gelada e escutando uma boa música ao vivo. Um lugar para todos os casais que não abrem mão de um ambiente para ir com a família e encontrar os amigos”, resumem Wilson Dantas e Soraya Guedes, proprietários da casa.

E para agradar a nova geração de boêmios, o bar oferece música ao vivo todos os dias. Aos domingos, em especial, tem o famoso samba da ladeira. A culinária também agrada. “Trabalhamos fortemente com a tradicional comida de boteco e, dentro das opções do nosso cardápio, temos alguns pratos e drinks da casa. Os mais pedidos são: carne de sol no melaço com chips de batatas doce, torresmo de barriga, camarões e o feijão verde, em especial o com carne do sol ”, indicam Soraya e Wilson. “Nossa inspiração para o cardápio e desenvolvimento dos pratos da casa é fruto de viagens ao redor do país. Por exemplo, nosso torresmo de barriga é muito comum em São Paulo”, acrescentam.

O ambiente do Novos Boêmios também foi todo pensado para proporcionar aos clientes a essência da boemia. “Nosso ambiente é novo e para o projeto foi trabalhado uma arquitetura que remetesse aos barzinhos mais tradicionais frequentados pelas pessoas boêmias. Nas luzes de quermesse, acabamentos em madeira, balcões para atendimento direto no bar e até no lavabo pode ser identificado esse conceito”, detalham os proprietários, um casal que entende bem o gosto dos boêmios da atualidade. “São os jovens casais que amam uma vida leve, praia, viajar, uma boa música, cerveja e que, muitas vezes, têm filhos e não podem virar a noite em baladas. Pessoas que buscam ambientes com um público selecionado e um ambiente agradável”.

Além do cardápio e da ambientação temática, o ponto forte do estabelecimento é o atendimento. E para quem tem crianças e deseja levá-las ao bar pode contar com a estrutura do espaço kids. “Um local temático e climatizado que trabalha o imaginário da criançada, com jogos, brinquedos, TVs, fantasias e prende a atenção. O ambiente dispõe de monitores que cuidam dos filhos enquanto os pais se divertem”, afirma Soraya Guedes.

Carnaval

Em clima de festa, o Novos Boêmios também conta com programação especial para quem ama Carnaval. Até o dia 15 de fevereiro, o bar traz o Bloquinho dos Boêmios. E no período do Carnaval, de 22 a 26 de fevereiro, haverá uma programação especial para garantir a folia dos boêmios. Para fechar a programação, no dia 29 de fevereiro haverá a Ressaca de Carnaval do Bar Novos Boêmios.

Mais informações:

Novos Boêmios

De segunda-feira a sábado das 17h à 1h, e aos domingos das 16h a 0h.

Instagram: @novosboemios_

facebook: @novosboemiosbar

Site: novosboemios.com.br

e-mail: atendimento@novosboemios.com.br

WhatsApp: (85) 98845.2334

Telefone: (85) 3122.4579