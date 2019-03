Novo livro de Bela Gil tem receitas até com casca de banana

Você joga fora a casca da banana depois que come a fruta? E a carne da jaca, costuma usar como? Em teoria, todos os alimentos podem ser aproveitados do começo ao fim, mas é comum que, no dia a dia, usemos apenas o de costume.

No novo livro de Bela Gil, "Bela Cozinha: da Raiz à Flor", a ideia é conscientizar justamente sobre o assunto do aproveitamento integral do alimento, evitando o desperdício. Sim, dá para fazer um bom caldo usando a casca da banana ou um "lombo de jaca". E muito mais também.

"São alimentos que todo mundo já conhece", diz a filha de Gilberto Gil. "Mas não é porque as pessoas conhecem a melancia, por exemplo, que sabem o que fazer com a sua casca".

Almôndegas de casca de banana

"Explorar o máximo que a gente puder deles, economizar dinheiro e contribuir para o meio ambiente", explica, dentre as suas intenções com o novo livro.

"Tenho a esperança de um dia ver nas bancas de feiras e prateleiras dos supermercados maços de rama de cenoura, folhas de brócolis, cascas de melancia, sementes de mamão e outras maravilhas expostas, precificadas e vistas como ingredientes convencionais", diz a autora.

Em 136 páginas, Bela ensina 57 receitas que sugerem maneiras de baratear o custo da alimentação saudável. Nos quatro capítulos (Petiscos; Acompanhamentos e saladas; Pratos principais; Sobremesas e bebidas), ela faz pimenta do reino com caroço de mamão, gratinado com casca de melão e salada de beterraba com casca de melancia, dentre outros pratos que utilizam desde raiz da cenoura até folhas de brócolis.

Mas também traz pratos mais conhecidos, como a coxinha de jaca, já disseminada pelas adeptas do mundo fitness. "Uso uma parte da jaca que a pessoa que come a fruta madura joga fora. Há ainda receitas com caroço de jaca para fazer curry, ou um prato de batata frita de palmito e jaca assada, que chamo de 'lombo de jaca', com abacaxi".

Diferente dos três primeiros livros de receita que lançou, Bela não aparece na foto de capa do "Bela Cozinha: da Raiz à Flor".

"Eu queria diferenciar. Os três primeiros têm uma pegada de alimentação saudável. Já esse, dá um passo além. Falo de economia e de desperdício. Estou divulgando ele não como o 4º livro, mas como um novo, com pegada diferente."

A ideia, segundo ela, é fazer algo mais refinado. "Uso alimentos que muitas vezes as pessoas torcem o nariz, como a casca de banana, então quis fazer um livro com fotos e receitas bem apresentadas, bonitas e chiques, para mostrar que um alimento que tem custo zero, que você jogaria no lixo, pode virar um prato incrível para servir de jantar em casa."

Lançado em 2015, o primeiro livro "Bela Cozinha" recebeu o prêmio de melhor livro de culinária brasileira de autor estreante pela Gourmand International Awards, e foi o livro de culinária mais vendido nos anos de 2014 e 2015.

Já a segunda edição foi premiada como melhor livro de fotografia de culinária brasileira em 2015 e livro de culinária mais vendido no ano de 2016. A terceira foi indicada para o prêmio Jabuti na categoria gastronomia em 2017. Ao todo, a autora já vendeu mais de 430 mil exemplares.

Seguidora de uma dieta vegana restrita, Bela já disse que enxerga a comida como uma ferramenta política, econômica, social, ambiental, nutricional e cultural. Na introdução do novo livro, ela fala sobre como as pessoas precisam se informar para admitir uma alimentação saudável em suas rotinas.

"Bela Cozinha: da Raiz à Flor", vendido a R$ 59,90, tem lançamento previsto para o dia 18 de março no Rio de Janeiro. Mas se depender da vontade de escrever e propagar conhecimentos da apresentadora do Vida Mais Bela (GNT), o próximo livro chega em breve.