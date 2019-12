Novo livro da cearense Kah Dantas está em campanha de financiamento coletivo para publicação

Autora de “Boca de Cachorro Louco” – um dos livros mais vendidos no estande Quadra, durante a Bienal Internacional do Livro do Ceará deste ano –, Kah Dantas está com campanha de financiamento coletivo aberta a fim de lançar sua nova obra, “Orgasmo Santo”.

O período para apoiar o projeto vai até 25 de dezembro. Atingida a meta, o exemplar deve chegar às mãos do público apresentando 14 contos eróticos escritos pela cearense e mais de uma dezena de desenhos e quadrinhos do ilustrador e designer Bruno Marafigo. O curitibano também assina o projeto gráfico do livro.

Além do conteúdo, uma ode ao corpo e à intimidade, vale destaque a forma como as narrativas da obra são apresentadas. A proposta é que as histórias sejam contadas duas vezes: por meio de palavras e de desenhos, configurando uma espécie de livro híbrido.

Já em fase de finalização, o material terá dimensão de 16cmx23cm, capa colorida, miolo preto e branco e impressão em papel off white (amarelo). As diferentes recompensas para quem chegar junto e colaborar com o financiamento da obra vão desde marcador de página até ecobag e ilustração original assinada por Marafigo.

A narrativa de "Orgasmo Santo" segue uma trilha híbrida, composta de versos e desenhos

“Orgasmo Santo” é uma publicação da editora Gosto Duvidoso, selo editorial com “pegada erótica e viés noturno”, cujo foco é fomentar a cena literária contemporânea com publicações em poesia e prosa, livros híbridos e projetos experimentais.

Processo

Em entrevista ao Verso, Kah Dantas comenta que a nova empreitada foi um presente inesperado.

“Eu tô trabalhando num romance ambientado em Tauá desde o começo deste ano e não pensava em publicar nada antes disso. Mas aí surgiu a oportunidade de publicar os contos do meu blog, Orgasmo Santo, os quais eu já julgava merecedores de um formato físico. O Bruno topou ilustrar e a gente entrou em contato com a Gosto Duvidoso, que acolheu o projeto. ”, explica.

E completa: “Foi tudo muito rápido e, de repente, cá estamos nós, com 60% arrecadados da campanha de financiamento coletivo e pouco mais de vinte dias pela frente pra que ela seja completamente bem-sucedida e a gente consiga imprimir esse livro”.

Para 2020, a cearense – que atualmente reside em São Paulo – pretende, além de lançar “Orgasmo Santo” em formato físico, finalizar a obra intitulada “Inhamuns” e submeter o original a alguns concursos literários. “Mas a ideia é publicar esse livro no final do ano”, adianta. Seguimos torcendo.

A escritora também escreveu "Boca de cachorro louco" (Aliás Editora) e pretende lançar "Inhamuns" em 2020

Serviço

Campanha de financiamento para publicação do livro “Orgasmo Santo”, de Kah Dantas

Até o dia 25 de dezembro na plataforma Catarse