Novo filme do Homem-Aranha chegará em 2021 e continuará a ser feito pela Marvel

A continuidade da saga de Homem-Aranha está mantida. Um mês após a Sony confirmar que as negociações sobre o acordo para dividir o Homem-Aranha com os estúdios Disney haviam quebrado, o chefão dos estúdios confirmou que tudo está acertado e que a Marvel fará o longa.

A previsão é que o novo filme chegue às telas de cinema em 16 de julho de 2021, de acordo com informações do The Hollywood Reporter. A história continuará a ter o ator Tom Holland como o personagem principal. Ele se tornou um personagem cada vez mais central na saga e é justamente por isso que houve o impasse. É a Sony quem possui os direitos do personagem.

Nas redes sociais, o presidente da Marvel, Kevin Feige, comemorou o acerto. "Estou emocionado que a jornada do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel vai continuar. E eu e todos dos estúdios Marvel estamos empolgados em continuar trabalhando nele".

Os filmes de super-heróis da Marvel arrecadaram US$ 22 bilhões (R$ 88,5 bilhões) nas bilheterias mundiais, e a perda de Homem-Aranha representaria uma derrota grande.

Um levantamento feito pelo software de triagem de dados SEMrush, em 2017, havia concluído que o Homem-Aranha era o super-herói mais buscado na web por brasileiros.

Entre julho e agosto daquele ano, foram mais de 300 mil buscas. O primeiro filme com Holland no papel foi "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017). A sequência teve "Longe de Casa" (2019). O próximo chegará daqui dois anos.