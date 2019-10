Novo filme 'As Panteras' com Kristen Stewart ganha pôster

A Sony Pictures divulgou o novo pôster do filme "As Panteras" nesta quinta-feira (10). A imagem traz as protagonistas, interpretadas pelas atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. A nova geração de Panteras é dirigida por Elizabeth Banks, que também aparece no pôster. A estreia nos cinemas do Brasil acontece no dia 14 de novembro.

Baseado na série clássica dos anos 1970, o longa mostra o trio em um mundo diferente do original, mais contemporâneo e conctado. Como missão, as Panteras precisam evitar que um software secreto caia nas mãos erradas.

O elenco também conta com Noah Centineo, Patrick Stewart e Dijimon Hounson. Na trilha sonora está a música “Don’t Call Me Angel”, uma parceria entre as cantoras Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey.