Novo documentário da Netflix lança grito íntimo e poderoso de temor pelo futuro nacional

A cineasta mineira Petra Costa é conhecida por conduzir narrativas munida com lente de aumento sobre a própria história. E se “O Olmo e a Gaivota” (2014) – em que divide a direção com a dinamarquesa Lea Glob – se utiliza de uma vivência externa a ela para mergulhar em intimidades, o curta “Olhos de ressaca” (2009) e o belíssimo documentário “Elena” (2012) conferem precisa dimensão do ofício da realizadora: parte do diminuto de si para tecer comentários maiores a respeito de uma série de importantes questões.

Tal particularidade segue firme em “Democracia em Vertigem”. Neste novo documentário original da Netflix, disponível a partir desta quarta-feira (19), Petra emerge em memórias e confissões para apresentar uma abordagem íntima de como assiste ao processo de polarização política do País. Em específico, da democracia nacional que, numa oportuna comparação, tem quase a mesma idade da diretora.

“Nasci num mundo que meus pais queriam transformar”, diz ela em certo momento do vídeo, sempre assumindo a voz assim, em primeira pessoa, de modo a costurar uma pluralidade de olhares e opiniões acerca do assunto que escolheu cobrir.

As linhas desse relato são escritas tomando como material-base a ascensão e queda dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Assim, a câmera sob posse da cineasta – que também assina o roteiro e a produção do filme – percorre, a partir de ângulos privilegiados, os bastidores dos últimos anos da cena política brasileira, entremeando falas oficiais com áudios trocados por mensagens, posturas informais dos governantes, entre outros detalhes nunca antes vistos. Arquivos preciosos, refletindo um intricado processo de pesquisa e apuração.

O remendo, percebemos desde o princípio, é duro de ser feito. Penoso. Dos ruidosos segundos iniciais aos silenciosos passeios aéreos pelo Palácio da Alvorada, são contundentes os registros de capítulos ora animadores, ora sombrios da história nacional contemporânea, sobretudo pela opção da diretora de virar-se para si mesma para contar essa narrativa. A tela, assim, é o diário de Petra do nosso estilhaço político. E, por isso, morando ao lado de expectativas positivas, residem duras críticas e avaliações a quem recebeu seu voto e a todo um panorama.

A realizadora Petra Costa: costura poética e crítica para contar os recentes capítulos da política nacional Foto: Reprodução/YouTube

Reflexões

No oceano de colarinhos brancos do congresso, a cineasta se permite devanear por entre o caos ao revirar gravações antigas e privadas. Desta feita, em um momento estamos acompanhando o turbilhão das ruas nas manifestações de 2013; em outro, uma Petra esperançosa dança em círculos, leve ao presumir rumos de liberdade; mais atrás, a artista, ainda criança, comemora o primeiro ano de vida ainda quando o País estava caminhando para novos caminhos político-sociais. Poesia e fatos caminhando de mãos dadas.

Não à toa, o documentário, ovacionado no Festival de Sundance deste ano, é sobre Petra, mas é também sobre os pais, militantes contra a ditadura; sobre a avó, que gravou, de cima, Brasília sendo construída; sobre os donos dos gritos amplificados em arenas e protestos.

Sobre o alçar de Lula e Dilma ao poder e a crescente derrocada de ambos, até chegarmos ao cenário que hoje presenciamos, com Jair Bolsonaro no posto máximo da nação. É sobre o avanço do conservadorismo e da intransigência, ligados pela teia do não querer saber. Também sobre os entrevistados anônimos que endossam o panorama da divisão de opiniões. Em pouco mais de duas horas de duração, é sobre tudo isso e a respeito de nós também. Afinal, o que nos atravessa nesse decurso?

Didático sem ser simplista e conduzido por uma montanha-russa de emoções, “Democracia em Vertigem” é grito íntimo, lancinante e poderoso com vistas a nos fazer atentar para a preservação não somente de um sistema político que traduza e respeite a voz do povo, mas do pensar sobre nosso futuro enquanto nação. É conteúdo para quem deseja aprender.