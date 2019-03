Novo Cine Holliúdy traz protagonista como diretor de cinema e costumes cearenses

A sequência de “Cine Holliúdy” estreia próxima semana, nos cinemas. Dirigido pelo cineasta cearense Halder Gomes, a comédia “Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral” entra em cartaz dia 21 de março e traz no elenco Edmilson Filho (no papel do personagem principal, Francisgleydisson), o humorista Falcão, e os atores Roberto Bontempo, Miriam Freeland, Milhem Cortaz, Gorete Milagres, Samantha Schmütz, dentre outros.

>Mais 'aprumado', 'Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral' mostra amadurecimento da sequência

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta (13), em Fortaleza (CE), Halder e parte do elenco comentaram os bastidores das filmagens e a véspera do lançamento. “Cine Holliúdy 2” ocupará, a princípio, salas de cinema no Nordeste e em Brasília (DF). Os atores ressaltaram o trabalho de retratar personagens tipicamente cearense.

Segundo Halder, trazer o dialeto cearense foi natural. "O filme é falado em cearensês, porque é inevitável não usar nossa forma de falar, o nosso palavreado, nosso mungango, nossa marmota, tá tudo lá. Agora vem com a legenda, quem for de outro lugar do Brasil vai poder ler o que significa. É um glossário dentro, ao vivo no filme", afirmou.

Explorando o linguajar e personagens tipicamente cearenses, o novo filme se passa em Pacatuba (CE). Em 1980, Francisgleydisson decide fechar as portas do Cine Holliúdy. Desacreditado pela massificação da TV, o artista não desiste de fazer cinema e mobiliza os moradores da cidade do interior cearense para gravar um filme de alienígenas. Agora, o protagonista aparece como diretor de cinema, diferente da posição que mantinha no primeiro longa.

“Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral” é o terceiro filme de uma trilogia, que começou com “Cine Holliúdy” (2013) e teve sequência com “Shaolin do Sertão” (2016), todos dirigidos por Halder Gomes e protagonizados por Edmilson Filho.