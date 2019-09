Novo álbum de Rihanna tem data de lançamento divulgada

O jornalista francês Steve Bellery divulgou nesta sexta-feira (6) que o novo álbum de Rihanna, 31, será lançado ainda este ano, em dezembro. O anúncio foi feito pelo Twitter de Bellery, que participou da Conferência Universal Music France Open Session, da gravadora da cantora. A artista confirmou que estava trabalhando em um novo disco em maio.

Novo trabalho será o primeiro disco de reggae de Rihanna, relembrando suas origens caribenhas. O próximo álbum parece já ter até nome. A cantora divulgou, no início deste ano, que não conseguirá chamá-lo de outra forma que não "R9", por pressão dos próprios fãs. "Até agora está como R9, graças à Navy [nome dado aos seus fãs]. Eu estou prestes a chamá-lo assim, porque eles me assombram com esse 'Quando o R9 vai sair?' Como vou aceitar outro nome depois de terem colocado esse na minha cabeça?", disse.

Rihanna está desde 2016 sem divulgar novidades na música. Seu último disco, "ANTI", contou com sucessos como "Work" e "Love on the Brain".